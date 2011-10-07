(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA, PRIMA GIORNATA.
di Redazione
07/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 07.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 07 ottobre2011 ECCELLENZA PRIMA GIORNATA. LE ULTIME DALLE SEDI. Â Con San Gregorio Catania â Estra I Cavalieri Prato prende ufficialmente il via la 82esima edizione del massimo campionato italiano di rugby. Di seguito le ultime notizie dalle sede per le societÃ impegnate domani. Domenica 9 ottobre lâincontro tra Petrarca Padova e Cammi Calvisano sarÃ trasmesso in diretta su RAI SPORT 1 e contestualmente in streaming sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Questo il programma completo della prima giornata: Sabato 8 ottobre San Gregorio Catania â Estra I Cavalieri Prato (ore 14.30) Marchiol Mogliano â mantovani Pol. Lazio (ore 16.00) LâAquila Rugby 1936 â banca Monte Crociati Domenica 9 ottobre 2011 Petrarca Padova â Cammi Calvisano (ore 15.00) Rugby Reggio â Femi Cz Rovigo (ore 16.00) Â DALLE SEDI. SAN GREGORIO CATANIA â ESTRA I CAVALIERI PRATO SAN GREGORIO. Lâattesa Ã¨ finita! Domani (sabato 8 ottobre, ore 14:30) scatta la prima storica partecipazione del San Gregorio Catania Rugby in Eccellenza. Prende il via proprio dal âMonti Rossiâ di Nicolosi, la casa del rugby verdeblÃ¹, lâavventura etnea piÃ¹ prestigiosa. Lâesordio assoluto sarÃ contro i temibili Cavalieri Prato, compagine che puÃ² contare su un organico di prima fascia e che parte con ambizioni dâalta classifica. Il match tra etnei e toscani inaugurerÃ di fatto lâ82Âª edizione del massimo torneo nazionale, dato che lâinizio Ã¨ stato anticipato di unâora e mezza rispetto al resto del programma della prima giornata. Il match Ã¨ stato affidato ad uno degli arbitri piÃ¹ esperti: sarÃ il signor Mancini di Frascati a dirigere lâincontro che segnerÃ il primo passo del San Gregorio in Eccellenza. I giudici di linea saranno Bonacci (Roma) e Rosamilia (Colleferro); quarto uomo: Costantino (Messina). Dopo la presentazione ufficiale del campionato nazionale dâEccellenza, svoltasi ieri a Milano â non senza un pizzico dâemozione da parte del vice presidente Andrea Nicotra, del tecnico Orazio Arancio e del capitano Tomas Pucciariello, presenti in rappresentanza della societÃ verdeblÃ¹ â, questa mattina la compagine etnea ha sostenuto la rifinitura, in vista del difficile impegno di domani contro i Cavalieri, dove il tecnico Orazio Arancio ha fugato gli ultimi dubbi sulla prima formazione titolare stagionale. Arancio che ha potuto contare anche sugli ultimi arrivati âlast minuteâ in casa etnea: Conrad Gillingham e Barry Faamausili. Due colpi ad effetto messi a segno dalla societÃ etnea, che cosÃ¬ ha completato nel migliore dei modi lâorganico verdeblÃ¹ rendendolo al massimo competitivo. Il neozelandese Gillingham (187 cm â 90 kg), arrivato a Catania da qualche giorno, Ã¨ un ventiduenne centro; Faamausili, che Ã¨ sbarcato proprio oggi in Sicilia, invece, Ã¨ un pilone destro samoano, classe â88, di grandi attitudini fisiche (185 cm â 124 kg). Il neozelandese conta giÃ alcune significative esperienze in Australia (Club Kalamunda), mentre lâatleta samoano Ã¨ stato prelevato dagli irlandesi del Connacth. Entrambi dovrebbero essere giÃ protagonisti domani contro i Cavalieri Prato. La sfida contro i toscani â per lâappunto â sarÃ certamente dura. Un gruppo di altissimo profilo che conta tra le sue fila anche lâestremo, ex nazionale azzurro, Rima Wakarua. Strada in salita sin da subito, dunque, per il quindici etneo che, dal canto suo, ci tiene a ben figurare sin dalla prima. Prato scenderÃ in campo a Nicolosi per centrare la vittoria e cancellare subito il -4 in classifica (penalizzazione dovuta al mancato riconoscimento dellâattivitÃ giovanile Under 16). La squadra etnea, comunque, Ã¨ competitiva darÃ certamente del filo da torcere ai Cavalieri. In piÃ¹, il San Gregorio potrÃ contare sul calore del pubblico di casa e sullâottima tradizione casalinga del âMonti Rossiâ. Per domani, infatti, a Nicolosi Ã¨ previsto il pubblico delle grandi occasioni per incitare e spingere gli etnei tra i grandi del rugby nazionale. Si va verso il tutto esaurito! Il San Gregorio, in qualitÃ di matricola del campionato, partirÃ con lâobiettivo di centrare la salvezza. âSappiamo di essere gli ultimi arrivati â ha commentato il coach Orazio Arancio â ma consapevoli delle nostre possibilitÃ . Contro i Cavalieri sarÃ difficilissimo, loro sono unâottima squadra con un organico di prima fascia. Grande rispetto per un avversario di alto livello come Prato, ma il San Gregorio si farÃ rispettare. Ho detto ai miei ragazzi di dare sempre il massimo e di non peccare mai di stimoli e grinta anche nelle situazioni piÃ¹ difficili. Sono convinto che diremo la nostra, il nostro scudetto Ã¨ il nono posto.â Questa il probabile quindici titolare del San Gregorio Catania per la prima sfida interna con i Cavalieri: Todeschini, Giobbe, Gillingham, Valcastelli, Daupi, Pucciariello (cap.), Calabrese, Nordstrom, Doria, Amenta, Grimaldi, Sala, Duca, Rampa, Suaria. A disposizione: Gentili, Lo Faro, Faamausili, Sarto, Carbone, Failla, Venturi, Leonardi. Indisponibili: Montanelli, DellâAria. Altri: Privitera, Catania, Micale. PRATO Parte dalle pendici dellâEtna la lunga cavalcata dei Cavalieri Estra. La formazione di De Rossi e Frati, dopo la presentazione del campionato di domani, partiraâ venerdiâ allâora di pranzo per la trasferta siciliana di Nicolosi dove sfideraâ i padroni di casa del San Gregorio. Lâinizio di stagione non saraâ sicuramente facile, ma i tuttineri giaâ da Nicolosi cercheranno di iniziare la loro cavalcata. âLâinizio di campionato non saraâ semplice lo sappiamo benissimo â conferma lâallenatore Andrea De Rossi - iniziamo su di un campo difficile come quello di Nicolosi, e sappiamo benissimo che sulla nostra strada troveremo una squadra e un ambiente che affonteraâ questo esordio in Eccellenza con grandissimo entusiasmoâ. âMassimo rispetto e massima attenzione nei confronti dei nostri avversari del San Gregorio, ma oggettivamente siamo squadre che hanno obiettivi diversi e proprio per questo scenderemo in campo per fare il nostro gioco, che questâanno per volere mio e di Filippo Frati che condivide con me la guida tecnica della squadra saraâ improntato sul gioco offensivo e sul possesso dellâovaleâ. Ma ecco la prima formazione dei Cavalieri 2011-2012: Young, Giovanchelli, Garfagnoli, KoloâOfai, Boscolo, Saccardo, Damiani, Belardo, Patelli, Wakarua, Ngawini, Chiesa, Majstorovic, Von Grumbkov, Berryman. A disposizione: Lupetti, Borsi, Balboni, Bernini, Petillo, Vezzosi, Murgier, Tempestini. Indisponibili: Frati, Leonardi, Nifo. MARCHIOL MOGLIANO â MANTOVANI POL. LAZIO MOGLIANO Siamo finalmente arrivati ai blocchi di partenza della nuova stagione Rugbystica di Eccellenza. Ieri la presentazione del Campionato a Milano con il Presidente Dondi e domani, sabato 8 ottobre alle ore 16.00 subito il via il match tra il Marchiol Mogliano e la Rugby Lazio. Partita difficile visto che i Laziali si sono sempre dimostrati una compagine davvero ostica qui allo stadio Quaggia, vincendo in particolare le ultime due sfide. Umberto Casellato ha cercato di preparare la partita come tutte le altre gare, non trascurando nemmeno i piccoli dettagli. Il resto dipenderÃ dal comportamento in campo dei ragazzi che stanno a poco a poco crescendo nel rendimento e nell'affiatamento tra reparti. Conclusa ottimamente la campagna abbonamenti superando quota 200, aprofittiamo per ringraziare tutte le persone che ci hanno accordato la loro fiducia e ricordiamo i prezzi di ingresso allo Stadio per le partite di Campionato e del Trofeo Eccellenza: Interi: 10 Euro (prezzo abbassato rispetto alle prime comunicazioni) Ridotto Donne, Over 65 e Abbonati Benetton Pro12: 5 Euro Under 20 (classe 1992): 1 Euro Ma ecco la probabile formazione del Mogliano che vedremo scendere in campo sabato: Marchiol Mogliano: Cerioni, Onori, Perziano, Ceccato E., Patrizio, Cornwell, Endrizzi, Eyre, Candiago E, Orlando, Burman, Fuser, Ceccato A., Corbanese, Meggetto a disposizione: Cenedese (pilone), Gianesini (tallonatore), Pesce (pilone), Bocchi, Swanepoel, Lucchese, Simion, Candiago V. LAZIO Formazione inedita quella della SS Lazio Rugby che, nella prima di Campionato, affronterÃ il Mogliano in trasferta. Alfredo De Angelis e Victor Jimenez schierano i due nuovi stranieri, Dave Ryan e Kobus De Kock sin dallâinizio e danno spazio a quella covata di giovani della Under 20 della scorsa stagione, di cui una buona parte Ã¨ entrata a far parte della rosa titolare. CosÃ¬, in seconda linea, esordisce Saverio Colabianchi (classe â90), a mediano di mischia un altro giovane con giÃ una buona esperienza in prima squadra, Davide BonavolontÃ ( classe â90) e, allâala, un diciannovenne, Alessandro Tartaglia, mentre Carlo Filippucci e Lorenzo Torda, entrambi del â91 si accomodano in panchina. Dopo qualche anno e varie esperienze in altri club riveste la maglia biancoceleste Diego Varani, capitano della Nazionale Seven che, proprio alla Lazio, Ã¨ nato e cresciuto. Nellâesordio di campionato non guida la squadra il capitano e nÂ°8 Claudio Mannucci che, non ancora al 100% dopo il piccolo intervento subito, segue la partita dalla tribuna. Questa la formazione annunciata 1Kobus De Kock; Diego Varani; Gianandrea Giacometti; Karl Manu; Alessandro Tartaglia; Edoardo Gargiullo; Davide BonavolontÃ ; Marco Pelizzari; Mark Siddons; Vincenzo Ventricelli; Saverio Colabianchi; Rhuan Van Jaasveeld; Dave Ryan; Simone Lorenzini; NiccolÃ² Cannone, In panchina: Diego Ricci; Lorenzo Torda; Matteo Pietrosanti; Michele Nitoglia; Carlo Filippucci; Pierpaolo Rota; Gabriele Gentile; Edoardo BonavolontÃ LâAQUILA RUGBY 1936 â BANCA MONTE CROCIATI LâAQUILA. Inizia domani il campionato nazionale di Eccellenza: gli uomini del tecnico Di Marco inaugureranno la stagione di fronte al pubblico di casa ospitando i Banca Monte Crociati Parma. Per lâesordio casalingo, il Fattori si preannuncia particolarmente caloroso e numeroso, complice la presenza annunciata di quasi centocinquanta tifosi atalantini pronti, insieme ai sostenitori delle Brigate, a colorare lo stadio azzurro â nero â verde. La presenza della Curva Nord Ã¨ stata accompagnata dalla telefonata di Matteo Percassi, figlio del presidente dellâAtalanta, che si Ã¨ unito ai suoi tifosi per rivolgere un sincero in bocca al lupo ai giocatori e allo staff tecnico, a conferma della stima reciproca tra le due societÃ sportive e la profonda amicizia che lega la squadra neroverde agli ultras. Tutto un altro âFattoriâ, deserto e silenzioso, ha ospitato questa mattina lâallenamento di rifinitura degli aquilani: tanta concentrazione e attenzione hanno caratterizzato il primo team run della stagione. âInizia con i Crociati la serie dei primi quattro incontri del campionato, decisamente impegnativi e difficili, che ci porteranno ad incontrare le prime classificate della scorsa stagione. â ha esordito lâallenatore Massimo Di Marco â In particolare, siamo consapevoli del valore dellâavversario di domani, con ottimi avanti e giovani tre quarti. Ma, il lavoro e lâattitudine visti questa mattina mi hanno dimostrato e confermato la voglia dei ragazzi di iniziare il campionato col piede giusto. Sono molto soddisfatto: se riuscissimo a riproporre la stessa attenzione che ha caratterizzato questo allenamento, saremmo in grado di esprimere un gioco notevole, in grado di mettere in difficoltÃ gli avversari. Poi, come ogni sabato, sarÃ il campo a decidere il miglioreâ. â ha dichiarato il tecnico neroverde. Di seguito i 23 convocati per la partita di domani: Subrizi, Pozzi, Brandolini, Perugini, Marchetto, De Gioia; Mammana, Cialone, Pegoretti, Mereghetti, Zaffiri, Rathore, Long; Leonardi, Dusi; Crichton, Paolucci, Santavicca, Del Pinto, Lorenzetti, Di Massimo, Antonelli, Gerber. PARMA Ore di vigilia per la Banca Monte Crociati che domani sul difficile campo di L'Aquila inizia ufficialmente la stagione 2011/1012: dopo sette settimane di preparazione e quattro test match (doppio impegno contro Mogliano e Prato nel triangolare di Parma e incontri contrapposti con Amatori e Aironi) ora finalmente si fa sul serio. L'head coach Francesco Mazzariol ha sciolto le riserve sul â15â che affronterÃ i neroverdi nel loro fortino, il âFattoriâ: Milani, Manici, Tripodi, Conti, Fletcher, Mandelli, Delnevo, Caffini, Zucconi, Farolini, Enodeh, McCann, Vengoa, En Naour, Magri. Fascia di capitano affidata a Milani che sostituisce nell'occasione il gallese Ireland, non convocato per la trasferta abruzzese al pari di Gennari, Festuccia, Gerosa, i due Ruffolo e Rubini, ai box per guai fisici. Fischio d'inizio alle ore 16. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Articolo Precedente
Emil Banca Rugby Bologna: debutto ad Ascoli
Articolo Successivo
L'INFORTUNIO DI ZORZI
Redazione