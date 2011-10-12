(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA. PROGRAMMAZIONE TV
di Redazione
12/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 12.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 12 ottobre 2011 ECCELLENZA. LA PROGRAMMAZIONE TV PER LA TERZA, QUARTA E QUINTA GIORNATA ECCELLENZA, PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA III-V GIORNATA Roma â La FIR e Rai Sport hanno definito la programmazione televisiva per i turni dal terzo al quinto del Campionato Italiano dâEccellenza 2011/2012. III giornata â domenica 23.10.11 â h. 15.00 â diretta Rai Sport 1 Reggio Emilia v LâAquila Rugby IV giornata â domenica 30.10.11 â h. 15.00 â diretta Rai Sport 1 BancaMonteParma Crociati v Marchiol Mogliano V giornata â domenica 27.11.11 â h. 15.00 â diretta Rai Sport 1 San Gregorio Catania v LâAquila Rugby Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
