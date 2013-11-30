ECCELLENZA. RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA.
di Redazione
30/11/2013
Roma, 30 Novembre 2013
ECCELLENZA.
RISULTATI E TABELLINI DELLA SETTIMA GIORNATA.
Il Cammi Calvisano si prende la vetta della classifica. In attesa delle partite in programma domenica 1 dicembre (Petrarca Padova – Unione
Capitolina e Reggio – Rovigo), il Cammi batte I Cavalieri Prato per 16-19 e si porta da solo a quota 22 punti. A Prato la gara è stata molto
combattuta con due segnature di Coria Marchetti (Man of the Match) e De Gregori per il Prato cui ha risposto per il Calvisano Canavosio e De jager. La
precisione di Haimona dal piede ha dato la sicurezza della vittoria ai lombardi che hanno sfruttato pienamente il cartellino giallo rimediato da
Delnevo (prato) al 53. Con la penalità decretata dal direttore di gara Falzone per falli ripetuti era De Jager a sfruttare al largo la superiorità e
segnare la meta del 16-19 finale.
A Roma, invece, l’equilibrio tra IMA Lazio e Marchiol Mogliano è durato fino al 82’ quando Candiago (Mogliano) varcava la linea di meta della
Lazio per il sorpasso. Fino ad allora era stato il piede di Nathan a dare il vantaggio nello score ai capitolini con calci tutti da oltre 40 metri.
Il Rugby Viadana soffre nel primo tempo la maggiore dinamicità delle Fiamme Oro. Pronti e via e i poliziotti romani si portano sul 8-0 grazie ad un
piazzato di Benetti che segna dopo 4 minuti anche una bella meta. Poi il Viadana prende le redini dell’incontro, macina gioco e punti con una meta
di Travagli (15’) e 10 punti di Fenner ( 1 meta trasformata e un piazzato). Il primo tempo finiva sul 17-14 con due piazzati di Benetti. La rirpesa
prima con Padrò e poi con Pascu metteva fine alle sorti dell’incontro e faceva incamerare il punto addizionale al Viadana.
Eccellenza – VII giornata
30.11.13 – ore 14.30
IMA Lazio v Marchiol Mogliano 12 – 15 (1-4)
Rugby Viadana v Fiamme Oro Roma 32 – 21 (5-0)
Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano 16 – 19 (1-4)
01.12.13 – ore 15.00 –
Petrarca Padova v UR Capitolina (diretta Rai Sport 1)
Rugby Reggio v Vea-FemiCZ Rovigo
Classifica:
Cammi Calvisano punti 22; Rugby Viadana punti 21; Vea Femi Cz Rovigo Delta punti 20; Estra I Cavalieri Rugby Prato punti 18; Petrarca Padova e
Marchiol Mogliano punti 17; M-Three San Donà punti 16; Fiamme Oro Roma punti 12; Ima Lazio 1927 punti 7; Unione Rugby Capitolina punti 4; Rugby
Reggio punti 1.
Prossimo Turno 21/22 Dicembre 2013
IMA Lazio 1927 Rugby – Rugby Viadana; Vea Femi Cz Rovigo Delta – Estra I Cavalieri Prato; Marchiol Mogliano – Petrarca Padova; Fiamme Oro Roma
– M-Three San Donà; Cammi Calvisano – Unione Rugby Capitolina.
Riposa: Rugby Reggio.
I TABELLINI
Eccellenza, VII giornata
Roma, CPO “Giulio Onesti”, sabato 30 novembre 2013
IMA LAZIO RUGBY VS MARCHIOL MOGLIANO 12 – 15 (6-5)
Marcatori: primo tempo: 23’ cp Nathan (3-0); 30’ meta Ceccato A. (3-5); 33’ cp Nathan (6-5); secondo tempo: 5’ cp Cornwell (6-8); 7’ cp
Nathan (9-8); 23’ cp Nathan (12-8); 42’ meta Candiago tr. Fadalti (12-15).
Lazio: Sepe F.; Bruno (36’ st Di Giulio), Tartaglia, Gerber, Lo Sasso; Nathan, Gentile; Baeck, Filippucci C. (47’ st Datola), Riccioli; Civetta,
Grassotti (21’ st Ventricelli); Pepoli, Fabiani (cap), Cannone (7’ – 13’ st Pietrosanti) (21’ st Pietrosanti). All: De Angelis e Mazzi
Mogliano: Galon (28’ st Padovani); Onori (28’ st Fadalti), Boni (36’ st Ceccato E.), Bacchin, Benvenuti G.; Cornwell, Endrizzi; Halvorsen,
Candiago E. (cap), Corazzi (8’ st Swanepoel); Maso (28’ st Lazzaroni), Bocchi; Ravalle (36’ st Ferrari), Gega (46’ st Appiah), Ceccato A (8’
st Costa Repetto). all: Mazzariol
Arbitro: sig. Passancantando (L’Aquila)
G.d.l. Salvi (L’Aquila), Carrera (Roma)
Quarto uomo: Meschini (L’Aquila)
Cartellini: giallo a Riccioli (Lazio) al 28’ pt; a Cornwell (Mogliano) e Fabiani (Lazio) al 42’ st.
Man of the match: Oliviero Fabiani (Lazio)
Punti conquistati in classifica: Lazio 1, Mogliano 4
Prato, Stadio Enrico Chersoni - Sabato 30 Novembre ore 16.00
Eccellenza, VII giornata
ESTRA I CAVALIERI PRATO – CAMMI CALVISANO 16-19 (16-14)
Marcatori: p.t. 3 cp Haimona (0-3), 8 cp Browne (3-3), 14 cp Haimona (3-6), 21 m Coria Marchetti (8-6), 30 cp Haimona (8-9), 33 m Canavosio (8-14), 37
cp Browne (11-14), 40 m De Gregori (16-14); s.t. 15 m De Jager (16-19).
Estra I Cavalieri: Browne, Lunardi (72' Tempestini), Majstorovic, Manganiello (45' Von Grumkow), Falsaperla, Vezzosi, Patelli (cap.) (58' Zucconi),
Cicchinelli, Delnevo (63' Damiani), Saccardo, Gerosa (58' Devodier), Boscolo, Coria Marchetti (56' Biancotti), Giovanchelli, DeGregori (56' Lombardi)
all. Pratichetti
Cammi Calvisano: De Jager, Canavosio (61' Bergamo), Chiesa, Castello, Visentin (45' Susio), Haimona, Griffen (47' Violi), Steyn, Belardo, Zdrilich,
Cavalieri, Beccaris (45' Hehea), Costanzo, Ferraro (72' Panico), Lovotti (57' Romano). all. Guidi
arb. Falzone (Padova)
g.d.l. Liperini (Livorno), Bonacci (Roma)
quarto uomo: Righini (Prato)
Cartellini: 37' cartellino giallo a Chiesa (Calvisano), 53' cartellino giallo a Delnevo
Man of the Match: Coria Marchetti (Estra I Cavalieri)
Calciatori: Browne 2/6 (Estra I Cavalieri), Haimona 3 /7 (Calvisano)
Note: Cielo sereno, temperatura attorno ai 10°, campo in buone condizioni. Spettatori ca. 800
Punti conquistati in classifica: Estra I Cavalieri 1, Calvisano 4.
RUGBY VIADANA V FIAMME ORO ROMA
(a seguire).
