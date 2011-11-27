(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA, RISULTATI QUINTA GIORNATA
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 27 NOVEMBRE 2011 ECCELLENZA. RISULTATI QUINTA GIORNATA. VINCONO MARCHIOL MOGLIANO E SAN GREGORIO CATANIA. Si completa il quadro della quinta giornata con due importanti vittorie casalinghe di Mogliano (12-7) sul Prato e del San Gregorio Catania (18-15) su lâAquila. A Mogliano i padroni di casa mettono tanto cuore per centrare il successo contro il Prato ed i ragazzi del coach Umberto Cesellato riescono nellâintento di fermare le pericolose ripartenze avversarie muovendo il punteggio con i calci di punizione concessi da un Prato apparso falloso. Alla fine saranno 4 i piazzati realizzati da Onori mentre al Prato va il merito di aver segnato nella ripresa lâunica meta dellâincontro con Bernini, poi trasformata da Wakarua. A Nicolosi, invece, va in scena un match davvero da cardiopalma. Vince il San Gregorio Catania con una meta tecnica in pieno recupero assegnata dal direttore di gara Carlo Damasco per ripetuti falli di antigioco. La vittoria rilancia i siciliani ora sesti in classifica generale. ECCELLENZA - V giornata Sabato 26 novembre 2011 Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato 12 â 07 (4-1) San Gregorio Catania v L'Aquila Rugby 18 â 15 (4-1) Mantovani Lazio v Cammi Calvisano 07 â 10 (1-4) Femi-CZ Rovigo v BancaMonteParma Crociati 40 â 07 (5-0) Rugby Reggio v Petrarca Padova 12 â 18 (1-4) Classifica: Cammi Calvisano punti 19; FemiCz Vea Rovigo Delta punti 17; Estra I Cavalieri Prato punti 16; Petrarca Padova punti 15; Marchiol Mogliano punti 14; San Gregorio Catania punti 9; Mantovani Lazio punti 8; Banca Monte Parma Crociati punti 7; LâAquila Rugby punti 6; Rugby Reggio punti 5. ^^Estra I Cavalieri Prato 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16 (delega allâunione Prato Sesto). I TABELLINI MARCHIOL MOGLIANO Vs CAVALIERI PRATO 12 - 7 (6 - 0) Marcatori: p.t. 20' c.p. Onori (3-0); 36' c.p. Onori (6-0); s.t. 16' c.p. Onori (9-0); 24' m. Bernini tr. Wakarua (9-7); 30' c.p. Onori (12-7). Marchiol Mogliano: Candiago V.,Perziano, Ceccato E., Patrizio, Onori (s.t. 44' Simion), Cornwell, Lucchese (s.t. 31' Endrizzi), Eyre, Candiago E., Burman, Swanepoel, Maso (s.t. 37' Fuser), Pesce (p.t. 24' Ceneda), Zara (s.t. 15' Corbanese), Meggetto (s.t. 32' Ceccato A.). a disp.: Lofrese, Fiacchi. All. Casellato, Properzi. Cavalieri Prato: Berryman, Ngawini, Majstorovic (s.t. 11' Vezzosi), Von Grumbkov, Wakarua, Bocchino (s.t. 11' Chiesa), Frati M. (s.t. 27' Patelli), Saccardo (s.t. 19' Bernini), Leonardi, Petillo, KoloâOfai, Boscolo, Ryan, Lupetti (s.t. 19' Giovanchelli), Marino (s.t. 27' Borsi). a disp.: Balboni, Belardo. All. De Rossi, Frati F. Arb. Passacantando (LâAquila). Gdl: Mitrea (Treviso) e Lento (Udine). Quarto uomo: Crivellini (Udine). Cartellini: 19' p.t. giallo a Lupetti (Cavalieri Prato); 30' p.t. giallo a Swanepoel (Marchiol Mogliano); 14' s.t. rosso a Kolo'Ofai (Cavalieri Prato); 18' s.t. giallo a Meggetto (Marchiol Mogliano): 45' s.t. giallo a Burman (Marchiol Mogliano). Man of the match: Alberto Lucchese (Marchiol Mogliano). Calciatori: Onori (Marchiol Mogliano) 2/2; Wakarua (Cavalieri Prato) Â½. Note: giornata soleggiata, clima freddo, temperatura 10Â°, campo in buone condizioni. 700 spettatori. Punti conquistati in classifica: Marchiol Mogliano 4; Cavalieri Prato 1. SAN GREGORIO CATANIA RUGBY â LâAQUILA RUGBY 1936 18-15 (p.t. 8-12) Marcatori: p.t.: 7â c.p. Gerber (0-3); 11â c.p. Pucciariello (3-3); 13â c.p. Gerber (3-6); 16â meta Gillingham (8-6); 23â c.p. Gerber (8-9); 38â c.p. Gerber (8-12); s.t.: 18â c.p. Paolucci (8-15); 20â c.p. Pucciariello (11-15); 40â + 1â meta tecnica, tr. Pucciariello (18-15). San Gregorio Catania: Giobbe; Montanelli, Daupi, Valcastelli, Gillingham; Pucciariello (cap.), Calabrese; Doria, Sarto (8â s.t. Amenta), Van der Walt; Sala (11â s.t. Duca), Grimaldi; Faamausili, Rampa, Gentili (1â s.t. Suaria). A disposizione: Lo Faro, Bordonaro, Privitera, C. Leonardi, Venturi. All. Orazio Arancio. LâAquila Rugby: Paolucci; G. Sebastiani (34â s.t. Santavicca), Di Massimo, Lorenzetti, Panetti; Gerber, N. Leonardi; Christopher, Zaffiri (cap.), Mereghetti; Pegoretti (34â s.t. Mammana), Cialone; Pozzi (13â s.t. Brandolini), Subrizi, Colaiuda. A disposizione: De Gioia, Ceccarelli, Dusi, Antonelli, Marchetto. All. Massimo Di Marco. Arbitro: Damasco (Napoli). Giudici di linea: Belvedere (Roma) e Masetti (Arezzo). Quarto uomo: Costantino (Messina). Cartellini: 38â s.t. Zaffiri. Man of the match: Van der Walt (San Gregorio Catania). Calciatori: San Gregorio Catania: Pucciariello 3/6; LâAquila Rugby: Gerber 4/6, Paolucci 1/2. Note: Giornata soleggiata, temperatura intorno ai 13 Â°C, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 1700 circa. Punti conquistati: 4-1. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
