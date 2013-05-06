[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, SABATO ALLE 16 PRATO LO SPAREGGIO SALVEZZA CROCIATI v L'AQUILA
di Redazione
06/05/2013
ECCELLENZA, SABATO ALLE 16 PRATO LO SPAREGGIO SALVEZZA CROCIATI v L’AQUILA
Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che l’incontro Crociati Rugby v L’Aquila Rugby 1936, valido quale spareggio per la permanenza nel
Campionato Italiano d’Eccellenza 2013/14, si disputerà sabato 11 maggio alle ore 16.00 presso lo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato.
Nota per le redazioni: i colleghi giornalisti e fotografi che intendano accreditarsi all’incontro Crociati Rugby v L’Aquila 1936 devono inviare
una email con nome, cognome, testata e numero di tessera professionale all’indirizzo [email protected] all’attenzione del dott. Federico
Oggioni, responsabile stampa e marketing di Estra I Cavalieri Prato.
Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che l’incontro Crociati Rugby v L’Aquila Rugby 1936, valido quale spareggio per la permanenza nel
Campionato Italiano d’Eccellenza 2013/14, si disputerà sabato 11 maggio alle ore 16.00 presso lo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato.
Nota per le redazioni: i colleghi giornalisti e fotografi che intendano accreditarsi all’incontro Crociati Rugby v L’Aquila 1936 devono inviare
una email con nome, cognome, testata e numero di tessera professionale all’indirizzo [email protected] all’attenzione del dott. Federico
Oggioni, responsabile stampa e marketing di Estra I Cavalieri Prato.
Articolo Precedente
MERCOLEDÌ BRUNEL IN VISITA ALLA VEA FEMI-CZ
Redazione