Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, SABATO ALLE 16 PRATO LO SPAREGGIO SALVEZZA CROCIATI v L'AQUILA

Redazione Avatar

di Redazione

06/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ECCELLENZA, SABATO ALLE 16 PRATO LO SPAREGGIO SALVEZZA CROCIATI v L’AQUILA
Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che l’incontro Crociati Rugby v L’Aquila Rugby 1936, valido quale spareggio per la permanenza nel
Campionato Italiano d’Eccellenza 2013/14, si disputerà sabato 11 maggio alle ore 16.00 presso lo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato.
Nota per le redazioni: i colleghi giornalisti e fotografi che intendano accreditarsi all’incontro Crociati Rugby v L’Aquila 1936 devono inviare
una email con nome, cognome, testata e numero di tessera professionale all’indirizzo [email protected] all’attenzione del dott. Federico
Oggioni, responsabile stampa e marketing di Estra I Cavalieri Prato.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

MERCOLED&Igrave; BRUNEL IN VISITA ALLA VEA FEMI-CZ

Articolo Successivo

[RUGBY NOTIZIE] SAMOA, I CONVOCATI PER IL TORNEO SUDAFRICANO DI GIUGNO: Il 15.6 TEST CON L'ITALIA A NELSPRUIT

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019