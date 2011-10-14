(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA SECONDA GIORNATA LE ULTIME DALLE SEDI
di Redazione
14/10/2011
www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 14.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 14 ottobre 2011 ECCELLENZA, SECONDA GIORNATA. LE ULTIME DALLE SEDI La seconda giornata dellâEccellenza si apre sabato 15 ottobre con lâanticipo di orario (ore 14.00) tra Banca Monte Crociati - San Gregorio Catania. A partire dalle ore 16.00, poi, altri tre importanti incontri tra i quali spicca la trasferta dei campioni dâItalia del Petrarca Padova impegnati a Roma contro la Mantovani Lazio. Domenica 16 ottobre la gara Femi Cz Vea Rugby Rovigo Delta â Marchiol Mogliano, sarÃ trasmessa in diretta su RAI SPORT 1 e contestualmente in streaming sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Di seguito le designazioni arbitrali per il primo turno di gara. ECCELLENZA â I TURNO â 15/16.10.2011 Sabato 15.10.11 Ore 14.00 Banca Monte Crociati - San Gregorio Catania, arb. PennÃ¨ di Milano Gdl Bono (Brescia) e Sorrentino (Milano) Quarto uomo: Pulpo (Milano) Ore 16.00 Cammi Calvisano â Rugby Reggio, arb. Traversi di Rovigo Gdl Boaretto (Rovigo) e Laurenti (Rovigo) Quarto uomo: Fracasso (Treviso) Ore 16.00 Mantovani Lazio â Petrarca Padova, arb. Rudkin (SRU) Gdl SchilirÃ² (Catania) e Belvedere (Roma) Quarto uomo: Romani (Colleferro) Ore 16.00 LâAquila Rugby â Estra I Cavalieri Prato, arb. Marrana di Padova Gdl Bonacci (Roma) e Commone (Napoli) Quarto uomo: Fioretti (Napoli) Domenica 9.10.11 Ore 15.00 RAI SPORT 1 â www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Femi Cz Vea Rugby Rovigo Delta â Marchiol Mogliano, arb. Mitrea di Udine. Gdl Rizzo (Padova) e Valbusa (Treviso) Quarto Uomo: Mariotti (Ferrara). LE ULTIME DALLE SEDI Banca Monte Crociati - San Gregorio Catania CROCIATI Tutto pronto per la âprimaâ in casa contro Catania con la new entry Morisi Ultimi ritocchi in casa Banca Monte in vista della prima gara interna stagionale che vedrÃ domani i gialloblÃ¹ opposti alla matricola San Gregorio Catania. La novitÃ dell'ultim'ora si chiama Luca Morisi: apertura di 183 centimetri di altezza, classe '91, arriva da Treviso dove ha disputato la prima parte della stagione come permit player nelle fila della Benetton nel RaboDirect Pro 12, l'ex Celtic Magners League. Una toccasana per i ducali, alle prese con un'infermeria piena, come confermato dall'intenzione di âCoccoâ Mazzariol che intende schierare il nuovo arrivato giÃ nel match contro i siciliani. Con i vari Festuccia (rientrerÃ probabilmente settimana prossima contro la Lazio), Ireland - a vestire la fascia di capitano sarÃ nuovamente il pilone Milani - i due Ruffolo e Gerosa ancora ai box, cui Ã¨ andato ad aggiungersi per ultimo in settimana anche Vas Vuren, bloccato da un risentimento muscolare, l'innesto di Morisi e il rientro in gruppo annunciato di Rubini serviranno a dare la svolta che occorre per voltare pagina dopo l'amara trasferta abruzzese. Fischio d'inizio, lo si ricorda, fissato alle ore 14 e non alle 16 per dare la possibilitÃ alla squadra ospite di poter rientrare con l'aereo. SAN GREGORIO Pucciariello recupera in vista del match di domani in terra emiliana Arancio, complici gli infortuni, applica il turn over specie in prima linea Indisponibili Nordstrom e DellâAria: terza linea in emergenza Settimana intensa in casa San Gregorio Catania Rugby in vista della prima trasferta nel campionato dâEccellenza a Parma contro i Crociati. Vigilia tra recuperi importanti e forfait annunciati per gli etnei, che si presenteranno in terra emiliana in emergenza. Si gioca domani il secondo turno di campionato: ancora una volta, come accaduto una settimana fa, il match inaugurale della giornata sarÃ quello che vedrÃ i siciliani protagonisti, questa volta sul campo âXXV Aprileâ di Parma (inizio ore 14:00, non alle ore 16:00 come il resto del programma della seconda giornata, scelta resa necessaria per questioni logistiche che riguardano il rientro in aereo del San Gregorio). DirigerÃ la sfida il signor Stefano PennÃ© di Milano; i giudici di linea saranno Bono (Brescia) e Sorrentino (Milano); quarto uomo: Pulpo (Milano). Non sarÃ , dunque, un San Gregorio Catania al completo per via di alcune assenze eccellenti. Out sia il neozelandese Brigham Nordstrom (sublussazione allâanca) che resterÃ fuori almeno due mesi, che Federico DellâAria ancora ai box per acciacchi fisici. In extremis fuori causa anche il catanese Salvo Carbone. Terza linea verdeblÃ¹ con gli uomini contati in vista di un match difficile contro i Crociati, che vogliono rifarsi dopo il ko di LâAquila. Juan Doria, viste le assenze forzate, tornerÃ nel ruolo di terza centro dopo lâottima stagione passata. Sospiro di sollievo, invece, per il recupero lampo di capitan Pucciariello, uscito malconcio dalla sfida di una settimana fa contro i Cavalieri. Il tecnico Arancio sta valutando la possibilitÃ di utilizzarlo nel ruolo di estremo con lo spostamento di Todeschini allâapertura. Le altre novitÃ di formazione riguarderanno anche la prima linea ed i trequarti. I piloni Suaria e Duca dovrebbero partire dalla panchina per lasciar posto sin dallâinizio a Gentili ed al samoano Famaausili. Sulle ali, invece, spazio per Venturi e lâalbanese Daupi in luogo di Leonardi e Giobbe. Questo il quindici titolare che scenderÃ in campo domani a Parma: Pucciariello (cap.) (o Giobbe); Venturi, Gillingham, Valcastelli, Daupi; Todeschini, Calabrese; Doria, Amenta, Sarto; Grimaldi, Sala; Famaausili, Rampa, Gentili. A disposizione: Suaria, Lo Faro, Duca, Bordonaro, Privitera, Failla, Leonardi, Giobbe (o Pucciariello). Indisponibili: Nordstrom, DellâAria, Carbone. Altri: Catania, Micale. Anche i padroni di casa dei Crociati Parma arrivano alla sfida con lâinfermeria piena. Sono fuori causa il tallonatore Festuccia, Francesco ed Edoardo Ruffolo, Gerosa e Van Vuren. Ieri sera, intanto, la societÃ San Gregorio Catania Rugby ha presenziato in Piazza UniversitÃ a Catania alla cerimonia di premiazione dei fiorettisti azzurri CassarÃ , Aspromonte e Avola, tutti a medaglia ai campionati mondiali di scherma in pieno svolgimento a Catania. La squadra etnea, accompagnata da una rappresentanza dei dirigenti, Ã¨ stata invitata dal Comitato organizzatore in qualitÃ di club di riferimento nel panorama sportivo nazionale. CAMMI CALVISANO â RUGBY REGGIO CAMMI CALVISANO (a seguire) RUGBY REGGIO Dopo il positivo esordio della formazione rossonera domenica scorsa contro il Rovigo la formazione dei Diavoli Ã¨ pronta per la prima trasferta della stagione, che per la seconda giornata del campionato di Eccellenza li vedrÃ impegnati a Calvisano contro il Cammi. Lâappuntamento Ã¨ fissato per le ore 16.00 allo stadio San Michele, fischietto dellâincontro sarÃ il signor Traversi, coadiuvato dai giudici di linea Boaretto e Laurenti, quarto uomo Fracasso. Il tecnico Roberto Manghi commenta cosÃ¬ lâavvicinarsi a questo impegno: âA Calvisano sarÃ sicuramente una partita dura, andremo per fare bene sapendo di trovarci di fronte ad una squadra che mira ad arrivare ai play off e che nella passata stagione ci ha battuto in casa, ma che nella sfida di ritorno a Calvisano ha incontrato lâorgoglio reggiano. Spero che i miei giocatori si ripetano, dimostrando le loro qualitÃ individuali e di squadra.â Per la trasferta a Calvisano, al termine della rifinitura svolta in mattinata, i tecnici Manghi e Ravazzolo hanno convocato ventisei atleti, in campo il probabile XV sarÃ composto da Jones; Biancaniello, Apperley, Halse, Castagnoli; Griffiths, Bricoli; Moore, Perrone, Balsemin; Bezzi (cap), Delendati; Lanfredi, Bigi, Fontana. A disposizione Cagna, Rizzelli, Riccardo, Scalvi, Torlai, Carretta, Cigarini, Larini, Carra, Mora, Carbone. Non Ã¨ si Ã¨ riusciti a recuperare Mannato, e câÃ¨ ancora qualche dubbio per Cagna che ha accusato mercoledÃ¬ una piccola distorsione in allenamento. MANTOVANI LAZIO â PETRARCA PADOVA LAZIO (a seguire) PADOVA Trasferta a Roma per il PETRARCA nella seconda giornata del campionato di Il Petrarca partirÃ oggi pomeriggio per la capitale, dopo l'allenamento di rifinitura. Purtroppo lo staff tecnico dovrÃ fare a meno di Alberto Chillon, rientrato dal âprestitoâ al Benetton, ma infortunatosi nell'allenamento di martedÃ¬, e costretto cosÃ¬ a qualche giorno di stop. âAbbiamo una rosa ampiaâ, spiega il tecnico del Petrarca Pasquale Presutti, âe facciamo ruotare qualche giocatore, specie in seconda e terza linea. Non sarÃ una partita facile, con la Lazio, che gioca bene, abbiamo sempre sofferto. Comunque non vedo partite facili per questa stagione, l'importante Ã¨ che noi pensiamo solo a crescere e migliorare, senza distrazioniâ. Al debutto il centro Francesco Favaro, classe '92, giovane del vivaio. âE' la dimostrazione che quando possiamo diamo opportunitÃ ai nostri giovani, e Favaro Ã¨ uno di quelli piÃ¹ interessantiâ. La formazione annunciata del Petrarca: Hickey, Bortolussi, Favaro, Sanchez, Spragg, Walsh, Travagli, Palmer, Persico, Giusti, Tveraga, Cavalieri, Leso, Costa Repetto (capitano), Alonso. A disp.: Damiano, Gega, Caporello, Sutto, Targa, Billot, Ale. Chillon, Morsellino. LâAQUILA RUGBY â ESTRA I CAVALIERI PRATO LâAQUILA Ufficializzata lâinversione di campo, chiesta dagli ospiti per i lavori ancora in corso allo stadio Chersoni, LâAquila Rugby attende domani al Fattori I Cavalieri Prato. Lâincontro, valevole per la seconda giornata del campionato nazionale di Eccellenza, avrÃ inizio alle ore 16.00 e sarÃ diretto dall'arbitro Marrama di Padova. Conosce bene il valore dellâavversario il tecnico neroverde: âDomani incontreremo la squadra, a mio avviso, con le maggiori possibilitÃ di laurearsi campione dâItalia. Ã un gruppo solido e consolidato, forte in tutti i reparti. Abbiamo analizzato la partita che il Prato ha giocato col San Gregorio Catania e abbiamo assistito alla prestazione di una squadra cinica pronta a sfruttare, in ogni occasione, gli errori degli avversari. Pretendo quindi, dai miei ragazzi, maggiore concentrazione di quella, comunque alta, avuta sabato scorso con i Crociati: lâattenzione puÃ² renderci piÃ¹ organizzati, permettendoci di migliorare le situazioni di gioco ancora da perfezionare.â â ha dichiarato Massimo Di Marco al termine del team run di questa mattina. Questi i 23 convocati per domani: Brandolini, Cocchiaro, Colaiuda , Marchetto, Pozzi, Subrizi; Cialone, Di Cicco, Long, Mammana, Mereghetti, Pegoretti, Zaffiri; Dusi, Leonardi; Crichton; Antonelli, Di Massimo, Gerber, Lorenzetti, Lolli, Paolucci, Santavicca. PRATO I Cavalieri sono partiti nel primo pomeriggio alla volta di L'Aquila, dove domani pomeriggio alle 16 allo Stadio Fattori (diretta radio su Radio Antenna Toscana Uno fm 92.6 e 99.4, differita domenica alle 22 su Toscana Tv) affronteranno gli abruzzesi padroni di casa. "Scendiamo a L'Aquila col massimo rispetto nei confronti dei nostri avversari - conferma Filippo Frati che divide con Andrea De Rossi la guida tecnica dei Cavalieri - Sappiamo che al Fattori sara' una sfida difficile. L'Aquila arriva alla sfida di domani reduce dalla bella vittoria contro i Crociati e vorranno certamente confermarsi" Frati analizza poi nel dettagli gli avversari: "Hanno condotto una ottima campagna acquisti e si sono notevolmente rinforzati con l'arrivo di elementi di spessore e di esperienza come Pegoretti, Leonardi, Gerber; massimo rispetto quindi per i nostri avversari che si stanno confermando come un'ottima squadra: un elemento come Crichton e' un giocatore capace la differenza da solo nel campionato di Eccellenza e la conferma a L'Aquila e' stata molto importante per loro. Che partita sara? Beh loro vorranno certamente confermarsi dopo l'ottimo inizio ma noi andiamo a L'Aquila per fare la nostra partita e per vincere". Il tecnico nocetano parla poi della situazione in casa Cavalieri "Siamo senza alcuni elementi infortunati ma non mancano comunque le alternative valide per il nostro organico. Tra i volti nuovi prima convocazione per il pilone Timothy Ryan e per Marco Frati. Prima assoluta anche per Riccardo Bocchino, che si e' aggregato solo da lunedi' scorso alla squadra; Riccardo si e' gia' integrato benissimo nel gruppo e sia contro L'Aquila che nelle prossime sfide trovera' il giusto spazio che merita. Prima stagionale infine per Marino e Lunardi" Formazione: 1 Young, 2 Lupetti, 3 Ryan, 4 Bernini, 5 Cazzola, 6 Petillo, 7 Belardo, 8 Saccardo, 9 Patelli, 10 Wakarua, 11 Ngawini, 12 Chiesa (cap), 13 Majstorovic, 14 Von Grumbkow, 15 Berryman A disposizione: 16 Marino, 17 Giovanchelli, 18 Damiani, 19 Murgier, 20 Frati M., 21 Bocchino, 22 Lunardi, 23 Garfagnoli. Allenatori: De Rossi A. - Frati F. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
