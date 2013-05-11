ECCELLENZA. SPAREGGIO RETROCESSIONE. I CROCIATI RFC SI SALVANO. RETROCEDE L'AQUILA RUGBY
di Redazione
11/05/2013
Al Chersoni di Prato arriva il primo verdetto di stagione: i Crociati restano in Eccellenza, L'Aquila retrocede in serie A. Dopo una partita combattuta, dopo ottanta minuti in cui L'Aquila era stata in vantaggio, a tempo scaduto Violi, mediano di mischia parmense, intercetta un calcio di Callori, n°9 aquilano, e si invola in meta realizzando la meta del sorpasso e della salvezza. La cronaca del match vede un primo tempo di stampo abruzzese e una ripresa di marca parmense, decide il match la grande tenacia messa in campo dai giovanissimi Crociati che, con un finale di stagione al cardiopalma, riescono a raddrizzare una stagione che sembrava segnata dalla retrocessione. Bellissima la cornice di pubblico che ha accompagnato la partita con molti tifosi giunti anche da Bergamo a sigillo del gemellaggio con la tifoseria aquilana e due pulman giunti da Parma. Prato, Stadio Enrico Chersoni - Sabato 11 Maggio ore 16.00 Eccellenza, Spareggio Salvezza CROCIATI RUGBY – L'AQUILA RUGBY 1936 21- 15 (6-8) Marcatori: p.t. 2’ cp Violi (3-0), 26’ cp Paolucci (3-3), 28’ cp Violi (6-3), 40’m Milani (6-8); s.t. 49’ m Robinson tr Paolucci (6-15), 58’ cp Violi (9-15), 70’ m En Naour (14-15), 80’m Violi tr Violi (21-15) Crociati Rugby: Farolini; Alberghini, Castel, En Naour, Carritiello; Zucconi, Violi; Marazzi, Sciacca; Dell’Acqua, Mandelli (cap), Amenta ; Negrotto, Manghi (57’ Goegan), Singh (26’Ferrari). all. Pascarelli L'Aquila Rugby 1936: Falsaperla M; Robinson, Di Massimo (c), M., Antonelli (76’Falsaperla L.),, Paolucci; Lorenzetti Callori; Turner, Zaffiri, Di Cicco (76’ Lofrese); Cialone, Wilson; Cafaro (76’Bordonaro), Subrizi (68’Cocchiato), Milani (72’ Breglia). all. Lorenzetti arb. Falzone (Padova) g.d.l. Pennè (Milano), Franzoi (Venezia) quarto uomo: Cusano (Vicenza) Cartellini: 58’ cartellino giallo a Zaffiri (L’Aquila) Man of the Match: Violi (Crociati) Calciatori: Violi 4/5(Parma), Paolucci 2/5(Aquila) Note: giornata soleggiata, 22°, terreno in buone condizionie. 600 spettatoti ca. Punti conquistati in classifica: Crociati Rugby , L'Aquila rugby 1936 Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Articolo Precedente
ECCELLENZA. IL MARCHIOL MOGLIANO FA SUO LA SEMIFINALE ANDATA. BATTUTO IL VIADANA PER 18-8
Redazione