[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, SPAREGGIO SALVEZZA CROCIATI v L'AQUILA: DIRETTA STREAMING E DIFFERITA RAI SPORT 2
di Redazione
10/05/2013
Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che l’incontro Crociati Rugby v L’Aquila Rugby 1936, valido quale spareggio per la permanenza nel
Campionato Italiano d’Eccellenza ed in programma sabato 11 maggio alle ore 16.00 allo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato, verrà prodotto da Rai
Sport e sarà disponibile in diretta streaming sul portale raisport.rai.it ed in differita alla ore 19.00 su Rai Sport 2 a conclusione della diretta
di Marchiol Mogliano v Rugby Viadana, prima semifinale d'andata.
La diretta testuale dell’incontro sarà inoltre disponibile sul sito internet federale www.federugby.it
