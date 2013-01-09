[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, SQUALIFICA LUIGI FERRARO
di Redazione
09/01/2013
ECCELLENZA, SQUALIFICA LUIGI FERRARO
Roma – Il Giudice Sportivo della FIR, visti gli artt. 26, comma 1, lett. K), 26/2 lett. a) (colpo al volto) e b) (manifesta vulnerabilità della
persona offesa), nonché art. 72, comma 3, in relazione all’art. 77, comma 1, lett. b), art. 90 punti 3 e 4 del Regolamento di Giustizia e Delibera
Federale 99/2012 ha accolto il reclamo proposto dalla Società Rugby Viadana in relazione all’incontro Rugby Viadana v Cammi Calvisano del 23
dicembre 2012 ed inflitto al giocatore del Cammi Calvisano Luigi Ferraro la squalifica di mesi cinque, aggravata di ulteriori due mesi per la presenza
delle due circostanze aggravanti di cui all’art. 26, comma 2, lett. a) e b), RdG, per un totale di complessivi sette mesi di qualifica (dal 10
Gennaio 2013 al 9 Agosto 2013 compresi).
La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento ai sensi della Delibera Federale n. 99/2012 valida per tutte le stagioni sportive e ai sensi
dell’art. 90 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia.
Il dispositivo completo del Giudice Sportivo è consultabile al link sottostante.
DISPOSITIVI DEL GIUDICE SPORTIVO 2012/13
