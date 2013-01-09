Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, SQUALIFICA LUIGI FERRARO

Redazione Avatar

di Redazione

09/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ECCELLENZA, SQUALIFICA LUIGI FERRARO
Roma – Il Giudice Sportivo della FIR, visti gli artt. 26, comma 1, lett. K), 26/2 lett. a) (colpo al volto) e b) (manifesta vulnerabilità della
persona offesa), nonché art. 72, comma 3, in relazione all’art. 77, comma 1, lett. b), art. 90 punti 3 e 4 del Regolamento di Giustizia e Delibera
Federale 99/2012 ha accolto il reclamo proposto dalla Società Rugby Viadana in relazione all’incontro Rugby Viadana v Cammi Calvisano del 23
dicembre 2012 ed inflitto al giocatore del Cammi Calvisano Luigi Ferraro la squalifica di mesi cinque, aggravata di ulteriori due mesi per la presenza
delle due circostanze aggravanti di cui all’art. 26, comma 2, lett. a) e b), RdG, per un totale di complessivi sette mesi di qualifica (dal 10
Gennaio 2013 al 9 Agosto 2013 compresi).
La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento ai sensi della Delibera Federale n. 99/2012 valida per tutte le stagioni sportive e ai sensi
dell’art. 90 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia.
Il dispositivo completo del Giudice Sportivo è consultabile al link sottostante.
DISPOSITIVI DEL GIUDICE SPORTIVO 2012/13



Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

MAURO BERGAMASCO E VENDITTI OSPITI DI EDEN PARK AL PITTI DI FIRENZE

Articolo Successivo

TROFEO ECCELLENZA: DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTA GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019