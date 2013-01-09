[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, SQUALIFICA LUIGI FERRARO

ECCELLENZA, SQUALIFICA LUIGI FERRARO

Roma – Il Giudice Sportivo della FIR, visti gli artt. 26, comma 1, lett. K), 26/2 lett. a) (colpo al volto) e b) (manifesta vulnerabilità della

persona offesa), nonché art. 72, comma 3, in relazione all’art. 77, comma 1, lett. b), art. 90 punti 3 e 4 del Regolamento di Giustizia e Delibera

Federale 99/2012 ha accolto il reclamo proposto dalla Società Rugby Viadana in relazione all’incontro Rugby Viadana v Cammi Calvisano del 23

dicembre 2012 ed inflitto al giocatore del Cammi Calvisano Luigi Ferraro la squalifica di mesi cinque, aggravata di ulteriori due mesi per la presenza

delle due circostanze aggravanti di cui all’art. 26, comma 2, lett. a) e b), RdG, per un totale di complessivi sette mesi di qualifica (dal 10

Gennaio 2013 al 9 Agosto 2013 compresi).

La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento ai sensi della Delibera Federale n. 99/2012 valida per tutte le stagioni sportive e ai sensi

dell’art. 90 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia.

Il dispositivo completo del Giudice Sportivo è consultabile al link sottostante.

DISPOSITIVI DEL GIUDICE SPORTIVO 2012/13



