ECCELLENZA, UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO 2013/2014

ECCELLENZA, UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO 2013/2014VIA IL 21 SETTEMBRE, IL PRIMO DERBY AL TERZO TURNO TRA LAZIO E CAPITOLINARoma – Undici squadre, centoquindici partite, oltre novemila minuti di gioco per assegnare l’ottantaquattresimo titolo di Campione d’Italia: laFIR ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano d’Eccellenza, al via nel week-end del 21/22 settembre.Come tradizione, i Campioni d’Italia in carica del Marchiol Mogliano inaugureranno la stagione ricevendo al “Quaggia” la neopromossa, in questocaso l’Unione Rugby Capitolina, al ritorno nella massima serie. Esordio interno anche per la finalista della passata edizione, gli Estra I CavalieriPrato, che al “Chersoni”, sede della sfida-scudetto 2013, ospiteranno il Petrarca Padova.Per il primo derby di stagione sarà necessario attendere la terza giornata, quando al “Giulio Onesti” di Roma la Mantovani Lazio riceverà laCapitolina, mentre la settimana successiva toccherà subito ad un altro derby della Capitale e questa volta sarà la Lazio a fare visita alle FiammeOro Roma.Al sesto turno andrà in scena la riproposizione della Finale 2013, con gli Estra I Cavalieri Prato in visita al Marchiol Mogliano, mentre la grandeclassica del rugby italiano tra Vea-FemiCZ Rovigo e Petrarca Padova è fissata per la decima giornata.Invariata la formula, con girone all’italiana e partite di andata e ritorno tra le partecipanti: la stagione regolare si concluderà nel finesettimana del 10/11 maggio e qualificherà alle semifinali, al via la settimana seguente, le prime quattro classificate che si affronteranno in garedi andata (17/18 maggio) e ritorno (24/25 maggio) secondo il seguente schema:4° classificata v 1° classificata3° classificata v 2° classificataLe vincenti del doppio turno di semifinale si affronteranno in gara unica, sabato 31 maggio, nella Finale che assegnerà il titolo di Campioned’Italia 2013/2014.Due le retrocessioni, a fronte di una sola promozione, in vista del ritorno della massima serie a dieci squadre previsto per il 2014/2015: le squadreclassificate a decimo ed undicesimo posto al termine della stagione regolare saranno retrocesse in Serie A.Questo il calendario della prima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza 2013/2014:I giornata (and. 21/22.9.13 ore 16; rit. 15/16.2.14 ore 15)Rugby Reggio v Rugby ViadanaVea-FemiCZ Rovigo v Fiamme Oro RomaMarchiol Mogliano v UR CapitolinaEstra I Cavalieri Prato v Petrarca PadovaCammi Calvisano v M-Three San DonàRiposa: Mantovani LazioIl calendario completo è allegato alla presente email.