[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, VIA ALLA PREVENDITA PER LA FINALE DI SABATO
di Redazione
22/05/2013
Prato – Gli Estra I Cavalieri Prato, società organizzatrice della Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma sabato 25 maggio allo
Stadio “Enrico Chersoni”, ha dato il via quest’oggi alla prevendita per la sfida contro il Marchiol Mogliano che assegna il titolo di Campione
d’Italia.
I biglietti per la Finale del massimo campionato possono essere prenotati tramite email ([email protected]) o acquistati presso la sede sociale de
I Cavalieri in via Didaco Bessi 5, presso i rivenditori autorizzati Booking Show oppure online cliccando sul link sottostante:
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DELLA FINALE DI ECCELLENZA
I prezzi sono 12€ per il biglietto intero e 10€ per le donne, mentre agli U16 è riservato l’ingresso omaggio.
