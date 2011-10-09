(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA. VINCE PADOVA E ROVIGO
di Redazione
09/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 09.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 09 ottobre2011 ECCELLENZA VINCE PADOVA E ROVIGO. I campioni dâItalia del Petrarca Padova e la finalista dello scorso scudetto, il Femi Cz Rovigo centrano la prima vittoria stagionale e raggiungono Mogliano e Lâaquila in vetta alla classifica a quota 4 punti. Per il petrarca la gara Ã¨ stata tuttâaltro che facile. La prima frazione di gioco, infatti, si Ã¨ chiusa sul 15-13 grazie a due mete di Spragg. Nella ripresa il Calvisano partiva forte mettendo in difficoltÃ il Padova con veloci azioni alla mano e sfruttando il gioco al piede di Griffen. Al 48 era proprio Griffen a centrare i pali per il momentaneo 15-16. Solo nel finale il Petrarca riusciva a mettere pressione alla difesa del Calvisano che portava a due piazzati di Hickie per il definitivo 21-16. A Reggio Ã¨ stata festa grande per lâesordio in Eccellenza. Allo Stadio Mirabello sono accorse oltre 3.000 persone e le due formazioni si sono fronteggiate a viso aperto. I punti nella prima frazione di gioco sono venuti dai piazzati. Due per il Reggio con Griffiths, e quattro dalla micidiale coppia Bustos â Basson. La scossa Ã¨ venuta al 45 quando Pace, tre quarti centro del Rovigo, segnava la meta del momentaneo 19-6. In tempo di recupero la segnatura del Reggio con Moore serviva solo a ridurre il divario nel punteggio e fissarlo sul 22-11. ECCELLENZA â I TURNO â 8/9.10.2011 â ORE 15.30 Petrarca Padova v Cammi Calvisano 21 â 16 (4-1) Rugby Reggio v Femi-CZ Rovigo 11 â 22 (0-4) San Gregorio Catania v Estra I Cavalieri Prato 24 - 55 (0-5) Marchiol Mogliano v Mantovani Lazio 22 â 14 (4-0) LâAquila Rugby 1936 v Banca Monte Crociati 17 â 15 (4-1) Classifica: Petrarca Padova, Femi Cz Rovigo, Marchiol Mogliano e LâAquila Rugby punti 4; Cammi Calvisano, Estra I Cavalieri Prato e Banca Monte Crociati punti 1; Rugby Reggio, Mantovani Lazio e San Gregorio punti 0. ^^Estra I Cavalieri Prato 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16 (delega allâunione Prato Sesto). Prossimo turno Cammi calvisano â Rugby Reggio; Mantovani Lazio â Petrarca Padova; Femi Cz Rovigo â Marchiol Mogliano; Banca Monte Crociati â San Gregorio Catania; Estra I cavalieri Prato â LâAquila Rugby. Â I TABELLINI Padova, stadio "Plebiscito"â domenica 9 ottobre 2011 1' giornata andata PETRARCA v CAMMI CALVISANO 21-16 (15-13) Marcatori. 1' t.: 10' cp Hickie (3-0), 11' m. Spragg tr. Hickie (10-0), 16' m. Pascu tr. Griffen (10-7), 20' cp Griffen (10-10), 23' m. Spragg (15-10), 42' cp Griffen (15-13); s.t. 8' cp Griffen (15-16), 40' cp Hickie (18-16), 45' cp Hickie (21-16) Petrarca: Hickie, Bortolussi, Neethling (15' s.t. Sanchez), Bertetti (21' s.t. Morsellino), Spragg, Walsh, Travagli, Palmer, Barbini (36' p.t. Giusti), L. Persico, Cavalieri, Sutto (21' s.t. Targa), Leso (13' s.t. Gega), Costa Repetto, Alonso. All. Presutti-Bot Cammi Calvisano: Pavin, Canavosio, Smith, Castello, Visentin (40' s.t. Bergamo), Griffen, Palazzani, Vunisa, Scanferla (13' s.t. Birchall), Erasmus, Pascu, Beccaris, Costanzo (6' s.t. Morelli), Maistri (24' s.t. Gavazzi), Lovotti. All. Cavinato Arbitro Damasco (Napoli) G.d.l. Mitrea, Lento Quarto uomo: Masetti Man of the match: Spragg (Petrarca) Calciatori: Hickie (Petrarca) 4 su 7 (11 punti), Griffen (Calvisano) 4 su 4 (11 punti) Note: campo in buone condizioni. Spett.: 1000 Punti conquistati in classifica: Petrarca 4; Calvisano 1 Â Reggio Emilia Rugby - Femi CZ Vea Rugby Rovigo Delta 11 - 22 (Pt 6-12 ) Marcatori: Pt 2â cp Griffiths, 6â cp Basson, 10â cp Basson, 13â cp Bustos, 20â cp Griffiths, 45â cp Bustos. St 5â m Pace tr Bustos, 19â cp Bustos, 43â m Moore. Reggio Emilia Rugby: Jones; Castagnoli, Apperley (35â st Biancaniello), Halse, Larini (4â st Delendati); Griffiths, Cigarini (12â st Bricoli); Moore, Perrone (36â st Torlai), Balsemin (32â st Carretta); Pulli, Bezzi (cap); Cagna (18â st Lanfredi), Bigi (24â st Riccardo), Fontana (28â st Rizzelli). All.: Manghi/Ravazzolo Femi Cz Vea Rugby Rovigo Delta: Basson; Pedrazzi, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos (30â st Duca), Zanirato (6â st Wilson); Barry, Cristiano, Persico (30â st De Marchi) (41â st Lombardo); Tumiati (34â st Barion), Reato; Ravalle, Mahoney (cap), Lombardi (34â st Boccalon). Non entrati: Marsh, Lubian. All.: Roux Arbitro: Vivarini (Padova) Guardalinee: Serchiani (Padova) e Marchesin (Venezia) Quarto uomo: Sibillin (Treviso) Calciatori: Griffiths 2/5 (Cp 2/4;Tr 0/1); Basson 3/3 (cp 3/3) Bustos 3/3 (Cp 2/2;Tr 1/1) Ammonizioni: 25â pt giallo Tumiati (Rovigo), 43â pt rosso Pulli (Reggio), 41â st giallo Ravalle (Rovigo) Zarotti Man of the match: Samuele Pace (Rovigo) Miglior giocatore Rugby Reggio: German Fontana Punti conquistati in classifica: Reggio Emilia 0 ; Rovigo Rugby 4 Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Rovigo ha giocato con una vecchia muta prestata dal Reggio, in quanto non avevano la muta di riserva. Spettatori: circa 3.000 REggio Emilia - Stadio âMirabelloâ via Matteotti Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
