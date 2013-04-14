ECCELLENZA. VITTORIA DEL RUGBY VIADANA NEL POSTICIPO DELLA 19^ GIORNATA
14/04/2013
Il Rugby Viadana acciuffa la vittoria solo al 84' con un piazzato di Fenner e porta a casa una partita che si era messa non bene, per l’ottima prestazione messa in campo dai Cavalieri Prato che non hanno mai mollato. Finisce 26-24 per il Viadana, ma il risultato lascia strada libera al Cammi Calvisano che passa a condurre in classifica di un punto. Partita emozionante quella disputata al Luigi Zaffanella, con le due formazioni a confrontarsi senza troppi tatticismi. Apriva subito le marcature Gilberto Pavan (Viadana) che andava in meta al 6’. Rispondeva però Bernini (Prato) per finalizzava un’azione corale di tutta la squadra. Sul 7-5 per il Viadana era Padrò a forzare la difesa toscana per la meta del 14-5. La prima frazione si chiudeva con un piazzato di Frati e la replica di Apperley per il 17-8. Il secondo tempo vedeva il Prato forzare i ritmi. Più conquista in touche e nei raggruppamenti permetteva di avere palloni di qualità, che venivano finalizzati prima a Majstorovich meta del 20-13 e poi da Patelli che centrava i pali con due piazzati. Sul 20-19 per il Viadana era però Siale (Prato) a segnare la meta del 23-24. Solo al 84 Fenner sfruttava un calcio di punizione assegnato dal direttore di gara Mitrea, per il definitivo 26-24. Eccellenza – XIX giornata – 14.04.13 Rugby Viadana v Estra I Cavalieri Prato 26 – 24 (4-1) Rugby Reggio v Mantovani Lazio 28 – 23 (5-1) L’Aquila Rugby v Cammi Calvisano 06 – 59 (0-5) Marchiol Mogliano v M-Three San Donà 40 – 17 (5-0) Petrarca Padova v Crociati Rugby 52 – 19 (5-0) Fiamme Oro Roma v Vea-FemiCZ Rovigo 15 – 06 (4-0) Classifica: Cammi Calvisano punti 78; Rugby Viadana punti 77; Estra I Cavalieri Prato punti 72; Petrarca Padova punti 63; Marchiol Mogliano punti 62; Vea-FemiCZ Rovigo punti 52; Fiamme Oro Roma punti 41; Mantovani Lazio punti 32; Rugby Reggio punti 31; M-Three San Donà punti 27; L’Aquila Rugby punti 10; Crociati Rugby punti 4. Prossimo turno 20/21 aprile 2013 (ventesima giornata) Mantovani Lazio – Marchiol Mogliano; Cammi Calvisano – Rugby Viadana; Crociati Rfc – Fiamme Oro Roma; Vea Femi Cz Rovigo Delta – L’Aquila Rugby; Estra I cavalieri Prato – Petrarca Padova; M-Three San Donà – Rugby Reggio. I TABELLINI Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – domenica, 14 aprile 2012 Campionato Eccellenza, XIX giornata RUGBY VIADANA v ESTRA I CAVALIERI PRATO: 26-24 (17-8) Marcatori: p.t. 6’ m. G. Pavan tr Apperley, 9’ m. Bernini, 20’ m. Padrò tr Apperley, 24’ cp Apperley, 35’ cp Frati s.t. 15’ cp Apperley, 21’ m. Majstorovic, 28’ cp Patelli, 32’ cp Patelli, 35’ cp Fenner, 39’ m. Siale, 44’ cp Fenner Rugby Viadana: Robertson, Sintich (30’ st Fenner), G. Pavan, Pizarro, R. Pavan; Apperley, Bronzini; Padrò, Barbieri, Pelizzari (31’ st Pascu); Fondse (40’ st Moreschi), Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria (cap) (40’ st Denti), Cenedese (13’ st Cagna). all. Phillips I Cavalieri Prato: Sepe; Siale. Majstorovic, McCann, Ngawini; Vezzosi, Frati (8’ st. Patelli); Bernini (36’ st Del Nevo), Saccardo, Ruffolo; Tautua (34’ st Boggiani), Cavalieri; Garfagnoli (23’ st Borsi), Giovanchelli (cap), Roan. all. De Rossi e Frati arb. Mitrea (Treviso) g.d.l. Liperini e Favaro Cartellini: s.t.: 7’ Ruffolo (giallo), 17’ R. Pavan (giallo) Man of the match: Andrea Barbieri (Rugby Viadana) Calciatori: Apperley 4/5, drop 0/1, Fenner 2/2 (Rugby Viadana); Frati 4/1, Patelli 2/4 (Prato). Note: giornata primaverile, campo in buone condizioni. 1.300 spettatori circa. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 4; I Cavalieri Prato 1. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
