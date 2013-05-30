Home Senza categoria EMERGENTI IN RADUNO A ROMA, SABATO TEST CONTRO LA SELEZIONE LAZIALE

EMERGENTI IN RADUNO A ROMA, SABATO TEST CONTRO LA SELEZIONE LAZIALE

di Redazione 30/05/2013

EMERGENTI IN RADUNO A ROMA, SABATO TEST CONTRO LA SELEZIONE LAZIALE

Roma – Si è radunata oggi presso il CPO “Giulio Onesti” di Roma, la Nazionale Italiana Emergenti diretta da Andrea Sgorlon.

La rappresentativa cadetta, che verrà raggiunta in serata dalla Nazionale Maggiore questa sera presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, si

allenerà in preparazione alla IRB Nations Cup in calendario a Bucarest dall’8 al 16 giugno.

Clicca qui per maggiori informazioni sulla IRB Nations Cup 2013

Sabato alle 17.30, sempre al “Giulio Onesti”, è in programma un incontro di verifica tra gli Emergenti e una selezione del Lazio.

Un cambio nella lista dei ventisei inizialmente annunciata da Andrea Sgorlon, con il trequarti del Cammi Calvisano Michele Visentin che prende il

posto di Denis Majstorovic, infortunatosi la scorsa settimana nella Finale d’Eccellenza.

Questi i ventisei atleti da oggi in raduno a Roma:

James AMBROSINI (Benetton Treviso)

Alberto BENETTIN (Zebre Rugby, 1 cap)

Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio)

Giorgio BRONZINI (Rugby Viadana)

Emiliano CAFFINI (Zebre Rugby)*

Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio)

Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais)

Dario CHISTOLINI (Gloucester Rugby)

Gabriele CICCHINELLI (Cammi Calvisano)*

Saverio COLABIANCHI (Mantovani Lazio)

Tommaso D’APICE (Gloucester Rugby, 10 caps)*

Andrea DE MARCHI (Zebre Rugby)

Filippo FERRARINI (Zebre Rugby)*

Marco FUSER (Benetton Treviso, 1 cap)*

Ornel GEGA (Petrarca Padova)

Andrea LOVOTTI (Cammi Calvisano)*

Giovanni MAISTRI (Benetton Treviso)*

Ross MCCANN (Estra I Cavalieri Prato)

Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)*

Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano)

Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, 1 cap)*

Simone RAGUSI (Estra I Cavalieri Prato)

Edoardo RUFFOLO (Estra I Cavalieri Prato)*

Ruggero TREVISAN (Zebre Rugby)*

Michael VAN VUREN (Zebre Rugby)

Michele VISENTIN (Cammi Calvisano)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia



Calendario IRB Nations Cup “Bucarest 2013”

8 giugno

Argentina Jaguars v Italia Emergenti

12 giugno

Russia v Italia Emergenti

16 giugno

Romania v Italia Emergenti







