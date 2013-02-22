ERRATA CORRIGE: DOMANI A ROMA CONSEGNA DEI PREMI CIAR
Roma - Così come accaduto prima della partita casalinga dell’RBS 6 Nazioni contro la Francia, con la consegna dei Caps Azzurri, anche in questo secondo incontro all’Olimpico contro il Galles, la mattinata del mondo della palla ovale avrà un appuntamento con la sua storia. La Federazione Italiana Rugby e il Club Italia Amatori Rugby (struttura collegata alla stessa Federazione di cui ne è depositaria della memoria storica, fondata da Mario Mazzuca negli anni ‘70) consegneranno, infatti, gli annuali premi e riconoscimenti al mondo del rugby italiano, tramite i due Presidenti Alfredo Gavazzi e Pier Giuseppe Cerrini. La FIR assegnerà gli Ovali al Merito e le Benemerenze, l’Associazione consegnerà i Premi CIAR 2011-12, la Targa Franco Chiaserotti, il Trofeo Aldo Invernici ed alcuni premi speciali. L’appuntamento è per sabato 23 alle ore 10,00 al Circolo del Tennis in via dei Gladiatori, sotto lo Stadio Olimpico, dove tra i vari premiati si segnalano: Presidente Onorario FIR Giancarlo Dondi Benemerenze FIR Pier Giuseppe Cerrini, Alessando Manzoni, Mario Spotti, Franz Mauthe Von Degerfeld Ovali d’Oro con Fronda d’Alloro (40 anni dedicati al rugby, su proposta dei Comitati Regionali): Giuseppe Ballardini (Piemonte); Roberto Pegoiani, Nevio Passotti, Angelo Zanetti (Lombardia); Franco Bernini (Emilia Romagna); Fabrizio Zucchi (Toscana); Egiziano Ploenziani (Umbria); Ernesto De Fazi, Mario Navarra e Vincenzo Ferrazza (Lazio). Premi CIAR 2011-12 Dirigente: Gennaro De Falco Giornalista professionista “ Premio P.L. Fadda”: Stefano Semeraro Giornalista pubblicista “Premio Beppe Tognetti”: Umberto Piccinini Tecnico: Pasquale Presutti Società: Rugby Club i Cavalieri Prato Giocatore: Maurizio Zaffiri Arbitro: Claudio Passacantando Targa Franco Chiaserotti “una vita per il rugby” Alfredo Gavazzi, Elio De Anna, Mario Percudani, Renato Puggelli Trofeo Aldo Invernici ”miglior azzurro 2011-12” Andrea Masi PREMIO SPECIALE CIAR Giancarlo Dondi, Mauro Bergamasco Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1416&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
