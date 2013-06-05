ESORDIO PER MITREA NELLA IRB JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP 2013
di Redazione
05/06/2013
Roma, 5 giugno 2013 ESORDIO PER MITREA NELLA IRB JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP 2013 Nantes (Francia) - Marius MITREA, l'arbitro italiano selezionato dall'IRB per dirigere la Coppa del Mondo 2013 Under 20, farà oggi, 5 giugno, il suo esordio in questa importante manifestazione dirigendo l'incontro della Pool C Argentina vs Scozia che si disputerà a Nantes nello Stade Pascale Laporte con inizio alle ore 20.00; collaboreranno con MITREA il neozelandese Mike FRAZER, assistente arbitrale 1, ed il francese Christophe MALLET, assistente arbitrale 2. L'arbitro della sezione di Treviso rimarrà in Francia per tutto il periodo del Torneo in programma dal 5 al 23 giugno a Nantes, Vennes e La Roche-sur-Yon, nel nord ovest della Francia; questa designazione rappresenta la prima partecipazione in qualità di direttore di gara di MITREA nell'ambito della massima competizione mondiale a livello giovanile e costituisce una opportunità importante di crescita e di esperienza personale per raggiungere, quanto prima, l'alto livello arbitrale. Questa manifestazione è stata il punto di partenza per raggiungere l'alto livello per arbitri come Jerome GARCES, Greg GARNER e Romain POITE, quindi oltre alle future stelle del rugby si preparano e sviluppano anche i rappresentanti del settore arbitrale che poi le dirigeranno. Il match affidato a MITREA sarà una partita difficile, dal risultato incerto, con una squadra argentina molto fisica, con un buon calciatore, mentre la Scozia cercherà, con la solita carica agonistica, di contendere agli argentini ogni centimetro di campo. Nella seconda giornata, il 9 giugno, MITREA sarà impegnato, sempre a Nantes, come primo assistente arbitrale in due incontri Argentina-Samoa e Galles-Scozia.
