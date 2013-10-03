Loading...

ESTRA I CAVALIERI AFFRONTANO LE FIAMME ORO

Redazione Avatar

di Redazione

03/10/2013

ESTRA I CAVALIERI PRATO, SEPE DAL PRIMO MINUTO CONTRO SAN DONA'

Andrea De Rossi e Filippo Frati, tecnici degli Estra I Cavalieri Prato, hanno ufficializzato la formazione per l’esordio stagionale contro
l’M-Three San Donà: i vice campioni d’Italia scenderanno in campo sabato 22 alle ore 16 davanti al pubblico di casa del Chersoni con una
formazione che presenta alcune interessanti novità, tra cui la maglia numero undici affidata al neo-acquisto Michele Sepe, 3 caps azzurri,
proveniente dalla Benetton Treviso in RaboDirect PRO12.

Estra I Cavalieri Prato: Berryman; Tempestini, Majstorovic, Ngawini, Sepe M.; Vezzosi, Patelli (cap); Bernini, Del Nevo, Saccardo; Nifo, Cavalieri;
Roan, Giovanchelli, Borsi

a disposizione: Cannone, Balboni, Garfagnoli, Boscolo, Ruffolo, Frati M., McCann, Lunardi


