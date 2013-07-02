EURO BEACH RUGBY CUP DI ANGLET, GLI OTTO AZZURRI CONVOCATI
di Redazione
02/07/2013
EURO BEACH RUGBY CUP DI ANGLET, GLI OTTO AZZURRI CONVOCATI
Roma – Sono otto gli atleti convocati dal tecnico Luca Martin con la Selezione Italiana di beach rugby in vista della Euro Beach Rugby Cup che si
gioca ad Anglet, vicino Biarritz, tra il 19 ed il 21 luglio.
La rappresentativa azzurra si radunerà a Roma mercoledì 17 e l’indomani volerà in Francia per completare la preparazione al torneo continentale.
Questi i convocati:
Roberto BERTETTI (Petrarca Padova)
Ettore BOARATO (Fiamme Oro Roma)
Alberto BONIFAZI (Rugby Brescia)
Fabio BORINA (Amatori Catania)
Filippo CASALINI (Crociati Rugby)
Paolo FURLAN (Gruppo Padana Paese)
Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*
Morgan VASSALLO (Fiamme Oro Roma)
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Roma – Sono otto gli atleti convocati dal tecnico Luca Martin con la Selezione Italiana di beach rugby in vista della Euro Beach Rugby Cup che si
gioca ad Anglet, vicino Biarritz, tra il 19 ed il 21 luglio.
La rappresentativa azzurra si radunerà a Roma mercoledì 17 e l’indomani volerà in Francia per completare la preparazione al torneo continentale.
Questi i convocati:
Roberto BERTETTI (Petrarca Padova)
Ettore BOARATO (Fiamme Oro Roma)
Alberto BONIFAZI (Rugby Brescia)
Fabio BORINA (Amatori Catania)
Filippo CASALINI (Crociati Rugby)
Paolo FURLAN (Gruppo Padana Paese)
Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*
Morgan VASSALLO (Fiamme Oro Roma)
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Articolo Precedente
ITALRUGBY ED ALIMENTAZIONE DOMANI SERA SU RAIUNO A SUPERQUARK
Articolo Successivo
COMINCIATA LA PREPARAZIONE CON ALTRI CINQUE NUOVI GIOCATORI
Redazione