EURO BEACH RUGBY CUP DI ANGLET, GLI OTTO AZZURRI CONVOCATI

Redazione Avatar

di Redazione

02/07/2013

Roma – Sono otto gli atleti convocati dal tecnico Luca Martin con la Selezione Italiana di beach rugby in vista della Euro Beach Rugby Cup che si
gioca ad Anglet, vicino Biarritz, tra il 19 ed il 21 luglio.
La rappresentativa azzurra si radunerà a Roma mercoledì 17 e l’indomani volerà in Francia per completare la preparazione al torneo continentale.
Questi i convocati:
Roberto BERTETTI (Petrarca Padova)
Ettore BOARATO (Fiamme Oro Roma)
Alberto BONIFAZI (Rugby Brescia)
Fabio BORINA (Amatori Catania)
Filippo CASALINI (Crociati Rugby)
Paolo FURLAN (Gruppo Padana Paese)
Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)*
Morgan VASSALLO (Fiamme Oro Roma)
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”


