[RUGBY NOTIZIE] EUROPEI FIRA 7s U19, L'ITALIA VINCE IL PLATE ED E' QUINTA
di Redazione
14/04/2013
EUROPEI FIRA 7s U19, L'ITALIA VINCE IL PLATE ED E' QUINTA
Palma di Maiorca - Dopo una prima giornata in charoscuro, con la sola vittoria sulla Lituania a fronte di una sconfitta con la Polonia (24-12) e due
pesanti rovesci contro Spagna (24-0) e Francia (27-0) l'Italseven U19 di Marco De Rossi inanella tre successi nella seconda ed ultima giornata di gara
del primo Europeo FIRA 7s di categoria giocato nel week-end a Palma di Maiorca, finendo per aggiudicarsi il Plate - la parte centrale del tabellone -
ed il quinto posto finale.
Gli Azzurrini "a sette" superano la Germania per 17-7 nell'ultima gara della fase a gironi, chiudendo in quarta posizione la Pool B: è quanto basta
per conquistare la qualificazione alla fase finale del Plate, dove in semifinale un'Italia in netto progresso rispetto alla prima giornata di gara
prima supera 26-7 la Romania e poi, nella finale per il Plate, piega con un convicente 22-7 il Portogallo, una delle nazioni guida del rugby a sette
europeo.
L'Italia chiude dunque al quinto posto nella prima uscita internazionale nel 7s giovanile, con il titolo continentale che va alla Francia vittoriosa
in finale per 55-12 sulla Russia.
