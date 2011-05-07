Loading...

(RUGBY NOTIZIE) EUROPEI FIRA - L'ITALIA CHIUDE AL 4^ POSTO

07/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 07.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR EUROPEI FIRA - L'ITALIA CHIUDE AL QUARTO POSTO. A LA CORUNA VIENE SCONFITTA DALLA FRANCIA PER 17-7 La Coruna (Spagna) â LâItalia âAâ femminile termina ai piedi del podio la propria avventura nellâEuropeo FIRA âSpagna 2011â. Le azzurre di Andrea Di Giandomenico sono state battute per 17-7 dalla Francia âAâ nella finale per il terzo posto: capitanate dal centro del Valsugana Paola Zangirolami, giÃ  alla testa della Nazionale maggiore nelle ultime edizioni dellâRBS 6 Nazioni, le italiane hanno comunque confermato le buone prestazioni che hanno caratterizzato il loro torneo, rimanendo a lungo in partita. LâEuropeo femminile, a meno di due mesi dalla conclusione del miglior 6 Nazioni mai disputato dalle Azzurre â due vittorie allâattivo â ha permesso di testare ad alto livello alcune giovani e giovanissime alle loro prime esperienze internazionali, permettendo allo staff tecnico di trarre importanti indicazioni in vista del 6 Nazioni 2012. Â  IL TABELLINO  FRANCIA â ITALIA A  17 â 07 (14-07)  FRANCIA: Gueucier, Fourcade, Mayans, Di Muzio, Rousseau, Parra, Yahe, Ba, Forlani, Salles, Canal, Rabier, Chobet, Sainlo, Ezanno.  ITALIA A, Furlan, Tedeschi, Cioffi, Zangirolami (60 Chindamo), Stefan (63 Folli), Tondinelli, Barattin (58 Grasso), Severin, Campanella (66 Densa), Zublena, Pettinelli, Trevisan (55 Bettoni),   Gai, Peron (60 Raponi), Cucchiella.   All. Di Giandomenico E Porrino.  Marcatori: 19 Mt Mayans Tr Di Muzio; 24 Mt Parra Tr Di Muzio; 34 Mt Severin Tr Tondinelli; IiÂ° Tempo: 50 Cp Di Muzio  Arbitro: Cler Hodrett Note: Â      Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
