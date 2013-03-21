Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] EUROPEI U18 AL VIA, DOMANI L'ITALIA AFFRONTA LA FRANCIA NEI QUARTI

di Redazione 21/03/2013

EUROPEI U18 AL VIA, DOMANI L’ITALIA AFFRONTA LA FRANCIA NEI QUARTI

Roma – Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U18, ha ufficializzato la formazione che domani alle ore 17 scenderà in campo

contro i pari età della Francia allo Stade des Grangettes di Rumilly nei quarti di finale degli Europei FIRA di categoria.

Le due selezioni si ritrovano una contro l’altra in un test-match dopo l’amichevole di dicembre a Tirrenia in cui la squadra di Roselli si era

imposta di misura 13-12. Successivamente, gli Azzurrini hanno pareggiato in trasferta 16-16 contro l’Irlanda U18 e, sulla strada che porta alla

rassegna continentale che parte domani, sono stati sconfitti in due incontri non ufficiali, giocati la scorsa settimana in Piemonte, dalla selezione

giapponese U19.

Questa la formazione dell’Italia U18 che affronta domani la Francia:

15 Pier Paolo MIOTTO (Grifoni Oderzo)*

14 Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova)*

13 Yannick AGBASSE (Asolo Rugby)****

12 Enrico LUCCHIN (Vea-FemiCZ Rovigo)*

11 Alberto ANTONELLI (M-Three San Donà)*

10 Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)***

9 Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)****

8 Matteo CORNELLI (Rugby Lyons)**

7 Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)**

6 Marco LAZZARONI (Benetton Treviso)*

5 Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)***

4 Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)**

3 Alessandri CASINI (Firenze 1931)***

2 Marco FERRO (Vea-FemiCZ Rovigo)*

1 Paolo BUONFIGLIO (UR Capitolina)***

a disposizione

16 Gianni GALARDI (M-Three San Donà)*

17 Yevhen HALUSHKA (Rugby Club Amatori Cecina)***

18 Fabio MENEGHIN (Rugby Mirano 1957)*

19 Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)**

20 Khadim CISSE (Rugby Lyons)**

21 Renato GIAMMARIOLI (Città di Frascati)

22 Vittorio MUSSO (RC Valpolicella)*

23 Nicola BOCCAROSSA (Pesaro Rugby)

24 Emanuele FUSI (ASR Milano)**

25 Filippo CANTONI (Rugby Colorno)**

26 Davide PASINI (Vea-FemiCZ Rovigo)*

*Accademia Federale Nord-Est

**Accademia Federale Nord-Ovest

***Accademia Federale Centro-Sud “Lorenzo Sebastiani”

****Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Tirrenia







