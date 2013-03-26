Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] EUROPEI U18, DELUSIONE ITALIA: LA GEORGIA VINCE 17-12

di Redazione 26/03/2013

EUROPEI U18, DELUSIONE ITALIA: LA GEORGIA VINCE 17-12

GLI AZZURRINI SCIVOLANO ANCORA, INUTILE IL FORCING FINALE

Chambery (Francia) – Una sconfitta bruciante e, adesso, un’ultima chance per evitare di chiudere l’Europeo di categoria all’ultimo posto in

classifica: battuta oggi pomeriggio a Chambery per 17-12 dai pari età della Georgia, l’Italia U18 di Fabio Roselli dovrà vedersela ora con la

perdente di Galles v Portogallo per non chiudere in fondo alla graduatoria dell’elite continentale.

Allo Stade Municipal, nella semifinale per la parte bassa del tabellone giocata questo pomeriggio, Archetti e compagni hanno pagato tenuto a lungo il

possesso del pallone provando spesso a muovere palla al largo ma hanno al tempo stesso pagato dazio contro una Georgia che – come pronosticato ieri

da Roselli – ha provato ad imporsi fisicamente offrendo un rugby semplice ma efficace.

L’Italia, per conto proprio, ha sprecato possessi in quantità – errori di controllo dell’ovale e touche lanciate storte da Halushka nel primo

tempo – e, nell’uno contro uno, ha finito in più di un’occasione per cedere metri nei confronti degli avversari nelle rare occasioni in cui

questi hanno provato ad attaccare: le due mete georgiane, una a fine primo tempo e la seconda, pressochè in fotocopia, a metà della ripresa, sono

arrivate dopo una serie di iniziative degli avanti avversari apparsi più performanti di Archetti e compagni nella sfida individuale.

Solo nel finale, sotto per 17-5 con un quarto d’ora a disposizione per cercare la rimonta, l’Italia U18 è sembrata capace di scuotersi e di

produrre gioco ma, a quel punto, ha dovuto fare i conti con la difesa georgiana che – dopo aver concesso una meta all’Italia a dieci minuti dalla

fine – ha retto con grande ordine alle ripetute ondate offensive con cui gli Azzurri hanno chiuso la partita alla ricerca di una rimonta che, però,

non è arrivata.

Segue tabellino su Federugby.it

