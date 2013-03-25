[RUGBY NOTIZIE] EUROPEI U18, DOMANI L'ITALIA AFFRONTA LA GEORGIA: DIRETTA STREAMING ALLE ORE 16
di Redazione
25/03/2013
DOMENICA SFIDA CALVISANO – PRATO ALLE 15 IN DIRETTA RAI SPORT 1
Roma – Due incontri fondamentali per l’alta classifica e la lotta per i play-off costituiscono il piatto forte della sedicesima giornata del
Campionato Italiano d’Eccellenza, pronto ad entrare ormai nella sua fase più calda dopo il turno di sosta della scorsa settimana che ha visto il
Viadana aggiudicarsi il Trofeo Eccellenza a spese della Mantovani Lazio.
Il primo dei due big-match settimanali, domani alle ore 15.00, è un derby veneto di enorme importanza nella sfida a tre per la quarta posizione: al
“Battaglini” la Vea-FemiCZ Rovigo, scivolata in sesta posizione, riceve il Marchiol Mogliano che la precede di tre lunghezze ed è a sua volta
distante due punti dal Petrarca Padova.
Tanto per i Bersaglieri che per i leoni trevigiani mettere fieno in cascina e non perdere terreno nei confronti della formazione padovana è
essenziale in vista della volata finale per il quarto posto, l’ultimo disponibile per le semifinali.
Al tempo stesso il Petrarca Padova, risalito in quarta posizione dopo la sconfitta nel derby con Rovigo, dovrà guardarsi dai cugini dell’M-Three
San Donà nella trasferta di domani pomeriggio al “Pacifici”: settimi ed ormai avviati ad una serena salvezza nella stagione del loro ritorno al
vertice, i provinciali veneziani vorranno vendere cara la pelle per conservare il primo posto nella colonna di destra della graduatoria.
Trasferta sulla carta abbordabile per il Viadana, capolista e fresco di successo nel Trofeo Eccellenza. I mantovani allenati dal gallese Rowland
Phillips, decisi a conservare il primato in classifica, fanno visita a L’Aquila Rugby, penultima ed impegnata in una lunga lotta a distanza con i
Crociati per la permanenza nella massima divisione: unica squadra ancora alla ricerca del primo successo di stagione, i ducali provano a rosicchiare i
punti che li separano dagli abruzzesi facendo visita al “Giulio Onesti” ad una Mantovani Lazio che nulla ha ormai da chiedere alla stagione.
A chiudere il programma delle sfide di sabato, la sfida di centro classifica tra il Rugby Reggio, decimo con sedici confortanti punti di vantaggio, e
le Fiamme Oro che, none in classifica, scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria del Capo della Polizia di Stato Antonio Manganelli,
recentemente scomparso.
Domenica alle 15.00, al Peroni Stadium San Michele di Calvisano, va in scena l’altro grande appuntamento della sedicesima giornata: in diretta su
Rai Sport 1 i Campioni d’Italia in carica del Cammi Calvisano, secondi ad un punto da Viadana, ricevono gli Estra I Cavalieri Prato che li tallonano
da vicino, staccati di soli due punti.
Eccellenza – XVI giornata – 23.03.13 – ore 15.00
Vea-FemiCZ Rovigo v Marchiol Mogliano
L’Aquila Rugby v Rugby Viadana
Mantovani Lazio v Crociati Rugby
M-Three San Donà v Petrarca Padova
Rugby Reggio v Fiamme Oro Roma
24.03.13 – ore 15.00 - diretta Rai Sport 1
Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato
Classifica: Rugby Viadana punti 64; Cammi Calvisano 63; Estra I Cavalieri Prato 61; Petrarca Padova 48; Marchiol Mogliano 46; Vea-FemiCZ Rovigo 43;
M-Three San Donà 27; Mantovani Lazio 26; Fiamme Oro Roma 25; Rugby Reggio 20; L’Aquila Rugby punti 9; Crociati Rugby 4
Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 193 punti; Benetti (Fiamme Oro Roma) 156; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 155; Marcato (Cammi
Calvisano) 122; Gennari (Crociati) 112; Gerber (Mantovani Lazio) 93; Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) 75; Mantovani (Rugby Reggio) 71; Rubini
(Mantovani Lazio) 67; Fenner (Rugby Viadana) 63; Apperley (Viadana) 59; Onori (Marchiol Mogliano) 58; Fadalti (Marchiol Mogliano) 57
Classifica metamen: Padrò (Rugby Viadana) 10 mete; Vunisa (Cammi Calvisano) 8; Pascu (Rugby Viadana), Sepe M. (Estra I Cavalieri Prato) 7; Ansell
(Petrarca Padova), Canavosio e Vilk (Cammi Calvisano) 6; Candiago E. (Marchiol Mogliano), Ragusi e Majstorovic (Estra I Cavalieri Prato), Rubini
(Mantovani Lazio), Albano (Rugby Viadan) e Castagnoli (Rugby Reggio) 5; Barion (Fiamme Oro), Bergamo, Bernini (Estra I Cavalieri Prato), Bigi (Rugby
Reggio), Castello (Cammi Calvisano), Innocenti (Petrarca Padova), Nifo, Ngawini e Vezzosi (Estra I Cavalieri Prato), Van Jarsveeld (Rugby Viadana),
Tartaglia (Mantovani Lazio), Steyn e Costa Repetto (Marchiol Mogliano) 4
ULTIME DALLE SEDI – PROBABILI FORMAZIONI
Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 23 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVI giornata
Vea-FemiCZ Rovigo v Marchiol Mogliano
Vea-Femi-CZ Rovigo: Basson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Calabrese; Ferro, De Marchi, Persico; Jones, Tumiati; Ceglie, Mahoney,
Lombardi.
a disposizione: Gatto, Quaglio, De Robertis, Maran, Folla, Wilson, Zorzi, Pedrazzi
all. Roux
Marchiol Mogliano (convocati): Costa Repetto, Gianesini, Ravalle, Meggetto, Ceneda, Ceccato Andrea, Naka, Maso, Swanepoel, Pavanello, Bocchi, Barbini,
Candiago Edoardo, Steyn, Orlando, Lucchese, Endrizzi, Padovani, Rodriguez, Nathan, Boni, Cerioni, Ceccato Enrico, Onori, Fadalti, Galon, Guarducci,
Benvenuti
all. Casellato
arb. McDonald (RFU)
g.d.l. Bertelli (Azzano Mella, BS), Laurenti (Bologna)
quarto uomo: Borraccetti (Forlì)
L’Aquila, Stadio “Tommaso Fattori” – sabato 23 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVI giornata
L’Aquila Rugby v Rugby Viadana
L’Aquila Rugby: Del Pinto; Di Massimo (c), Cocagi, Falsaperla M., Paolucci; Lorenzetti, Santavicca; Turner, Zaffiri, Cialone; Wilson, Vaggi; Cafaro,
Cocchiaro, Milani.
a disposizione: Conti, Rotilio, Di Roberto, Lofrese, Di Cicco, Callori, Antonelli, Palmisano
all. Lorezetti
Rugby Viadana: Albano; Robertson, G. Pavan, Pizarro, Sintich; Apperley, Bronzini; Padrò, Barbieri, Pelizzari; Fondse, Van Jaarsveld; Gilding,
Santamaria (cap), Cenedese.
a disposizione: Gatti, Marchini, Cagna, Pascu, Santi, Cowan, Cipriani, R. Pavan
all. Phillips
arb. Sironi (Colleferro, RM)
g.d.l. Belvedere (Roma), Pier’Antoni (Colleferro, RM)
quarto uomo: Paluzzi (Segni, RM)
Roma, Centro Sportivo “Giulio Onesti” – sabato 23 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVI giornata
Mantovani Lazio v Crociati Rugby
Mantovani Lazio: Lo Sasso; Varani, Bisegni, Gerber, Tartaglia; Rubini Gi., Bonavolontà D.; Zanini, Ventricelli, Filippucci; Keogh, Colabianchi (cap);
Pepoli, Lorenzini, Pietrosanti.
a disposizione: Fabiani, Cannone, Young, Dionisi, Nitoglia M., Canale S., Gargiullo, Manu
all. Jimenez/De Angelis
Crociati Rugby: Farolini; Carritiello, Alberghini, Castle, Gennari; Zucconi, Violi; Marazzi, Sciacca, Dell’Acqua; Mandelli (cap), Amenta; Negrotto,
Manghi, Singh
a disposizione: Silvestri, Ferrari, Pedrazzani, Rimpelli, Casalini, En Naour, Ferrini, Goegan
all. Bordon
arb. Falzone (Montemerlo, PD)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Franzoi (S. Maria di Sala, VE)
quarto uomo: Zucchi (Livorno)
San Donà di Piave (VE), Stadio “Mario Pacifici” – sabato 23 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVI giornata
M-Three San Donà v Petrarca Padova
M-Three San Donà: Secco; Sartoretto, Iovu, Flynn, Florian; Brussolo, Rorato; Molitika, Birchall, Di Maggio (cap); Lobberts, Montani; Filippetto,
Kudin, Zanusso L.
a disposizione: Vian, Zamparo, Sala, Muselli, Bacchin E., Pilla, Cincotto, Zanusso M., Zamo
all. Wright
Petrarca Padova: Bellini, Innocenti, Chillon, Bertetti, Favaro, Menniti, Billot, Sarto, Holmes, Targa, Mathers, Giusti, Leso, Gega, Mercanti
a disposizione: Caporello, Damiano, D'Agostino, Tveraga, Conforti, Francescato, Sanchez, Bortolussi
all. Moretti
arb. Traversi (Costa di Rovigo, RO)
g.d.l. Navarra (Trieste), Lento (Tricesimo, UD)
quarto uomo: Crivellini (S. Maria di Longa, UD)
Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – sabato 23 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVI giornata
Rugby Reggio v Fiamme Oro Roma
Rugby Reggio: Malneek, Russotto, Castagnoli, Mantovani, Giannotti, Bricoli, Cigarini, Be Bruin, Mannato, Vaki, Perrone, Pulli, Lanfredi, Scalvi,
Rizzelli
all. Ghini
Fiamme Oro Roma: Barion, Andreucci, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Cerqua, Cocivera
a disposizione: Suaria, Vicerè, Di Stefano, Galluppi, Cerasoli, Vassallo, Boarato, Calandro
all. Presutti
arb. Marrama (Padova)
g.d.l. Damasco (Napoli), Cusano (Costabissara, VI)
quarto uomo: Armanini (Noceto, PR)
Calvisano (BS), Peroni Stadium “San Michele” – domenica 24 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVI giornata – diretta Rai Sport 1
Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato
Cammi Calvisano: aggiornamenti su www.federugby.it
Estra I Cavalieri Prato: aggiornamenti su www.federugby.it
arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO)
g.d.l. Roscini (Legnano, MI), Sorrentino (Milano)
quarto uomo: Filizzola (Trezzano sul Naviglio, MI)
