FEDERUGBY E FEDERCALCIO: INSIEME PER I GIOVANI

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2013

Roma, 11/11/2013 - Le partite delle Squadre Nazionali come strumenti di diffusione del messaggio formativo verso i più giovani. Su questo principio nasce il progetto congiunto della Federazione Italiana Rugby e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per fornire ai ragazzi dei rispettivi settori giovanili l’opportunità di condividere, attraverso la partecipazione alle partite delle Squadre Nazionali dell’Italia di rugby e di calcio, i valori fondanti della propria formazione di persone prima che di atleti : il rispetto per le regole, il riconoscimento dell’avversario, l’accettazione della sconfitta, il sano confronto agonistico sono solo alcuni dei punti fondamentali cui deve ispirarsi il progetto educativo per le giovani generazioni. Con questo obiettivo, la FIGC e la FIR hanno deciso di lanciare per la prima volta un’iniziativa comune in occasione di due grandi eventi internazionali in programma nei prossimi giorni: l’amichevole che gli Azzurri di Prandelli giocheranno contro la Germania il 15 novembre allo stadio Meazza di Milano e il Cariparma Test Match 2013, Italia vs Argentina, del 23 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. I ragazzi dei settori giovanili delle società di rugby della Lombardia sono invitati dalla FIGC ad assistere a Italia-Germania; per la prossima gara della Nazionale italiana di rugby, i tesserati delle scuole calcio di Roma potranno accedere, grazie a una tariffa speciale dedicata ai giovani con il contributo di Roma Capitale, ad alcuni settori dello stadio Olimpico per assistere al test Match contro l’Argentina. F.I.R. - FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - www.federugby.it Simona De Toma Ufficio Stampa Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma Tel. +39.06.45.21.31.12 Fax +39.06.45.21.31.87 Mob. +39.339.3786245 @ [email protected] ( mailto:[email protected] )Web: www.federugby.it ( http://www.federugby.it ) Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby ( http://www.twitter.com/federugby ) Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2332&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 ) | Modifica la tua Iscrizione ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 ) Fai click qui per visualizzare online ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=2332&key=e84abb53f33809bbc96a714ebfcf73d4&subid=69-32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27&tmpl=component )  
