FIJI, IL XV CHE AFFRONTA L'ITALIA A CREMONA
di Redazione
14/11/2013
Cremona – Il CT delle Fiji, Inoke Male, ha annunciato oggi la formazione che affronterà l’Italia sabato nel Cariparma Test Match in programma
allo Stadio Zini di Cremona (ore 15, diretta Sky Sport 2):
15 Metuisela TALEBULA (Bordeaux, 5 caps)
14 Timoci NAGUSA (Montpellier, 13 caps)
13 Asaeli TIKOIROTUMA (Waikato Chiefs, 1 cap)
12 Nemani NADOLO (NEC Green Rockets, 9 caps)
11 Napolioni NALAGA (Clermont Auvergne, 13 caps)
10 Serenaia BAI (Castres, 55 caps)
9 Nemia KENATALE (Southland, 23 caps)
8 Sakiusa MATADIGO (Montpellier, 10 caps)
7 Akapusi QERA (Gloucester, 33 caps) - capitano
6 Dominiko WAQANIBUROTUKULA (Brive, 11 caps)
5 Wame LEWARAVU (Stade Montois, 22 caps)
4 Apisai NAIKATINI (Toyota Verblitz, 13 caps)
3 Setefano SOMOCA (Nadroga, 18 caps)
2 Viliame VEIKOSO (Nadroga, 26 caps)
1 Jereremaia YANUYANUTAWA (Glasgow Warriors, 11 caps)
a disposizione
16 Seremaia NAMARALEVU (Sigatoka Police Club, 3 caps)
17 Campese MA’AFU (Agen, 9 caps)
18 Manasa SAULO (Suva, 8 caps)
19 Sisa KOYAMAIBOLE (Brive, 52 caps)
20 Malakai RAVULO (North Harbour, 21 caps)
21 Nikola MATAWALU (Glasgow Warriors, 14 caps)
22 Waisea LUVENIYALI (Naitasiri, 17 caps)
23 Adriu DELAI (Tarbes, 7 caps)
