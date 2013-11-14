Loading...

FIJI, IL XV CHE AFFRONTA L'ITALIA A CREMONA

14/11/2013

Cremona – Il CT delle Fiji, Inoke Male, ha annunciato oggi la formazione che affronterà l’Italia sabato nel Cariparma Test Match in programma
allo Stadio Zini di Cremona (ore 15, diretta Sky Sport 2):

15 Metuisela TALEBULA (Bordeaux, 5 caps)

14 Timoci NAGUSA (Montpellier, 13 caps)

13 Asaeli TIKOIROTUMA (Waikato Chiefs, 1 cap)

12 Nemani NADOLO (NEC Green Rockets, 9 caps)

11 Napolioni NALAGA (Clermont Auvergne, 13 caps)

10 Serenaia BAI (Castres, 55 caps)

9 Nemia KENATALE (Southland, 23 caps)

8 Sakiusa MATADIGO (Montpellier, 10 caps)

7 Akapusi QERA (Gloucester, 33 caps) - capitano

6 Dominiko WAQANIBUROTUKULA (Brive, 11 caps)

5 Wame LEWARAVU (Stade Montois, 22 caps)

4 Apisai NAIKATINI (Toyota Verblitz, 13 caps)

3 Setefano SOMOCA (Nadroga, 18 caps)

2 Viliame VEIKOSO (Nadroga, 26 caps)

1 Jereremaia YANUYANUTAWA (Glasgow Warriors, 11 caps)

a disposizione

16 Seremaia NAMARALEVU (Sigatoka Police Club, 3 caps)

17 Campese MA’AFU (Agen, 9 caps)

18 Manasa SAULO (Suva, 8 caps)

19 Sisa KOYAMAIBOLE (Brive, 52 caps)

20 Malakai RAVULO (North Harbour, 21 caps)

21 Nikola MATAWALU (Glasgow Warriors, 14 caps)

22 Waisea LUVENIYALI (Naitasiri, 17 caps)


23 Adriu DELAI (Tarbes, 7 caps)


