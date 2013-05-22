FINALE COPPA ITALIA DI RUGBY A SETTE FEMMINILE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI
di Redazione
22/05/2013
Roma – La FIR ha ufficializzato le composizione delle poule di partenza della finale di Coppa Italia di Rugby a Sette Femminile che vedrà impegnate domenica prossima a Parma, presso la Cittadella del Rugby, trentadue squadre per la categoria Seniores e sedici formazioni per la categoria Under 16. Sedici formazioni, le migliori classificate al termine della stagione regolare degli otto gironi territoriali, daranno vita alla finale per l’assegnazione del Trofeo Seniores 2012-2013. Inserite nel Girone “Elite” e suddivise in quattro poule da quattro, ciascuna squadra incontrerà le altre tre per determinare una classifica dal primo al quarto posto (formula all’italiana con gare di sola andata); le prime e seconde classificate di ciascun girone proseguiranno la propria corsa verso il Titolo andando a formare la griglia play off (quarti di finale, semifinali e finali Titolo e terzo posto) mentre le squadre classificate al terzo e quarto posto si affronteranno per determinare la classifica dal nono al sedicesimo posto del Girone Elite. Invariato il numero delle squadre e la formula del girone “Plate” Seniores che determinerà al termine di tutte le gare la classifica dal 17esimo al 32esimo posto della competizione seniores. Sono dieci, invece, le formazioni che formeranno il Girone “Elite” per la categoria Under 16. La formula prevede due gironi da cinque squadre ciascuno che si incontreranno nelle gare di qualificazione con formula all’italiana, al termine delle quali le prime e seconde classificate di ciascun girone disputeranno la semifinale ad incrocio. Le vincenti la semifinale si affronteranno nella finale per l’assegnazione del Titolo del Campionato Interregionale Under 16 2012/2013; le perdenti giocheranno la finale per il terzo posto. Le altre squadre disputeranno una gara di finale a seconda del piazzamento ottenuto per determinare la classifica dal quinto al decimo posto. Sei squadre Under 16 formeranno il Girone Plate affrontandosi con formula all’italiana di sola andata per determinare la classifica dall’ 11esimo al 16esimo posto. LA COMPOSIZIONE DELLE POULE INIZIALI GIRONE ELITE SENIORES POULE A RUGBY RANGERS VICENZA ASD CAMMI RUGBY CALVISANO A.R.L. ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO ASD POULE B ASD CUS ROMA RUGBY RUGBY PARABIAGO ASD RUGBY JUNIOR CLUB TORINO ASD RUGBY ETRUSCHI LIVORNO ASD POULE C IMOLA RUGBY ASD RUGBY CITTA’ DI FRASCATI SSD A.RL IMPERIA RUGBY ASD POL. GLI ALLUPINS ASD POULE D ASD RUGBY LECCO CUS VERONA RUGBY ASD US RUGBY BENEVENTO ASD NUORO RUGBY ASD GIRONE PLATE SENIORES POULE E RUGBY SAMBUCETO 2008 ASD ASD CREMA RUGBY CLUB CFFS COGOLETO RUGBY ASD CREMONA RUGBY POULE F RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD RUGBY BRESCIA ASD GENOVA RUGBY US FIRENZE RUGBY 1931 ASD POULE G SAN MARINO RUGBY LUMENPERL TORELLI SUDATI PADOVA RUGBY LODI ASD RUGBY MANTOVA SRL POULE H CUS PAVIA ASD ASD UNIONE ORVIETANA RUGBY RUGBY LICEO MONTI ASD ASD MONZA RUGBY 1949 GIRONE ELITE UNDER 16 POULE A RUGBY CITTA’ DI FRASCATI SSD A.RL VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD LUX RUGBY FORLI’ 197 9 MARTESANA RUGBY ASD STADE VALDOTAIN RUGBY ASD POULE B RUGBY SAMBUCETO 2008 ASD BENETTON GROUP RUGBY TREVISO RUGBY ACADEMY ASD ASD RUGBY MONZA 194 9 RUGBY LICEO MONTI ASD GIRONE PLATE UNDER 16 ASD RUGBY CREMA ASD REBELS RUGBY JUNIOR FORMIGINE ASD CFFS COGOLETO RUGBY ASD RUGBY MANTOVA SRL SSD COAZZE VAL SANGONE RUGBY CLUB ASD ASD UNIONE ORVIETANA RUGBY Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1841&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Redazione