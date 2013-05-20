FINALE ECCELLENZA 12/13: MODALITA' RICHIESTA ACCREDITO STAMPA
di Redazione
20/05/2013
Roma – Si informano i colleghi giornalisti e fotografi che desiderano essere accreditati per la finale del Campionato Italiano d’Eccellenza 2012-2013, in programma a Prato sabato prossimo, 25 maggio (Stadio Enrico Chersoni, ore 16.30, Estra I Cavalieri Prato vs. Marchiol Mogliano), che le richieste di accredito stampa dovranno essere inviate all’Ufficio Stampa della società Estra I Cavalieri Prato al seguente indirizzo e-mail: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Si prega di indicare nome, cognome e testata per la quale si richiede l’accredito. I fotografi dovranno, inoltre, fornire il numero di un documento d’identità in corso di validità che sarà necessario esibire al momento del ritiro della pettorina. Per ulteriori informazioni è possibile rivolersi a Federico Oggioni ai seguenti recapiti: Federico Oggioni Addetto Stampa Rugby Club I Cavalieri Cell. +393357853463 [email protected] ( mailto:[email protected] ) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1835&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
