FINALE TITOLO UNDER 20: ARBITRA STEFANO ROSCINI
di Redazione
05/06/2013
FINALE TITOLO UNDER 20: ARBITRA STEFANO ROSCINI Roma - Stefano Roscini è l’arbitro designato dal CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, per dirigere la finale che domenica prossima a Reggio Emilia assegnerà il Titolo di squadra Campione d’Italia Juniores. Sul terreno del “Crocetta Canalina”, messo a disposizione dal Rugby Reggio, si affronteranno con calcio d’inizio alle ore 17.00, Amatori Rugby Parma e Rugby Viadana, primi classificati nei rispettivi gironi al termine delle semifinali nazionali. Il XV di Viadana aveva acquisito con un turno di anticipo l’accesso alla finalissima scudetto mentre più sofferto è stato l’epilogo della fase di qualificazione per la formazione bluceleste, campione uscente, in lizza per la finale con la squadra di Frascati fino all’ultimo turno (i laziali sono stati superati domenica scorsa dagli emiliani 13-8 al termine di una gara equilibrata ed aperta fino allo scadere). Il fischietto di Legnano (Milano) sarà coadiuvato nella direzione di gara dai giudici di linea Filippo Bertelli (Brescia) e Luigi Sorrentino (Milano). Quarto uomo Moreno Borsetto (Varese). FINALE SCUDETTO JUNIORES UNDER 20 Reggio Emilia, domenica 9 giugno 2013, ore 17.00 AMATORI PARMA RUGBY vs. RUGBY VIADANA, arb. Roscini (Milano) G.d.l.: Bertelli (Brescia) e Sorrentino (Milano) Quarto uomo: Borsetto (Varese) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=1918&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE/VIDEO] "VOGLIA DI EMOZIONI, VOGLIA DI DIVERTIMENTO": IL VIDEO DEL 6 NAZIONI 2013
Articolo Successivo
ESORDIO PER MITREA NELLA IRB JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP 2013
Redazione