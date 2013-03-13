[RUGBY NOTIZIE] FINALE TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI
di Redazione
13/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
Roma, 13 marzo 2013
DESIGNAZIONI ARBITRALI FINALI TROFEO ECCELLENZA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la Finale del Trofeo d’Eccellenza in programma
domenica 17 marzo 2013.
La diretta domenicale sarà a cura dell’emittente televisiva Cremona1.
Queste le designazioni arbitrali in dettaglio:
Trofeo Eccellenza – Finale Campionato – 17.03.2013 - Ore 15.00
Stadio "L. Zaffanella", Viadana
Rugby Viadana v Mantovani Lazio
arb. Traversi (Costa di Rovigo, RO)
g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Armanini (Noceto, PR)
quarto uomo: Mezzetti (Noceto, PR)
Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista
Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione