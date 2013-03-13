Loading...

[RUGBY NOTIZIE] FINALE TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI

Redazione Avatar

di Redazione

13/03/2013

inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista

Roma, 13 marzo 2013
DESIGNAZIONI ARBITRALI FINALI TROFEO ECCELLENZA

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la Finale del Trofeo d’Eccellenza in programma
domenica 17 marzo 2013.
La diretta domenicale sarà a cura dell’emittente televisiva Cremona1.

Queste le designazioni arbitrali in dettaglio:

Trofeo Eccellenza – Finale Campionato – 17.03.2013 - Ore 15.00

Stadio "L. Zaffanella", Viadana

Rugby Viadana v Mantovani Lazio
arb. Traversi (Costa di Rovigo, RO)
g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Armanini (Noceto, PR)
quarto uomo: Mezzetti (Noceto, PR)

Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista

Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )




[RUGBY NOTIZIE] FINALE TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI

[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERO I&deg; GIORNATA DI RITORNO

