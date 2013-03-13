FINALE TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI
di Redazione
13/03/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la Finale del Trofeo d’Eccellenza in programma domenica 17 marzo 2013. La diretta domenicale sarà a cura dell’emittente televisiva Cremona1. Queste le designazioni arbitrali in dettaglio: Trofeo Eccellenza – Finale Campionato – 17.03.2013 - Ore 15.00 Stadio "L. Zaffanella", Viadana Rugby Viadana v Mantovani Lazio arb. Traversi (Costa di Rovigo, RO) g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Armanini (Noceto, PR) quarto uomo: Mezzetti (Noceto, PR) Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR - Stagista Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ITALIA v IRLANDA, SABATO IL FORO ITALICO AL CENTRO DEL MONDO OVALE
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] FINALE TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI
Redazione