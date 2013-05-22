FINALI PROMOZIONE SERIE B e C: GLI ARBITRI DESIGNATI PER LE GARE DI ANDATA
di Redazione
22/05/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di andata della fase finale “Promozione” del Campionato di Serie B e Serie C, in programma domenica prossima, 26 maggio. SERIE B – FINALE ANDATA – 26.05.13 – ORE 15.30 CUS GENOVA R. – CUS PERUGIA R, arb. Damasco (Napoli) UNIONE R. PRATO SESTO – ASD BIELLA RUGBY CLUB, arb. Falzone (Padova) RUGGERS TARVISIUM – ASD GRAN SASSO, arb. Roscini (Milano) MIWA ENERGIA BENEVENTO – VALSUGANA RUGBY PADOVA, arb. Mancini (frascati, RM) SERIE C – FINALE ANDATA – 26.05.13 – ORE 15.30 COENERGIA CAIMANI RUGBY – THE MONSTERS RUGBY ASD, arb. Castagnoli (Livorno) ASD RUGBY BELLUNO – MARVO POLO ASD CUS BRESCIA, arb. Pennè (Milano) POL. PAGANICA RUGBY – UMBRIA ENERGY TERNI RUGBY, arb. Colantonio (Roma) BALDI CARNI R. JESI 70 – RAGUSA R.C. S. PADUA, arb. Marrama (Padova) – ore 12.00 Nota: gare in attesa di verifica da parte del GS Nazionale dell'avvenuta partecipazione all'attività obbligatoria prevista dalla Circolare Informativa. Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1845&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
