FIR E TORINO, ACCORDO TRIENNALE PER GLI AZZURRI ALL'OLIMPICO
di Redazione
14/08/2013
IL CARIPARMA TEST MATCH CONTRO L'AUSTRALIA IN CALENDARIO IL 9 NOVEMBRE
Roma – La Federazione Italiana Rugby ed il Comune di Torino informano di aver sottoscritto un accordo triennale che porterà il capoluogo piemontese
ad ospitare annualmente, sino al 2015, un incontro della Squadra Nazionale.
Primo appuntamento il prossimo 9 novembre con il Cariparma Test Match tra Italia ed Australia, sfida inaugurale del trittico novembrino che vede
impegnati gli Azzurri di Jacques Brunel, che riporterà sul prestigioso palcoscenico dello Stadio Olimpico di Torino un grande test internazionale a
cinque anni di distanza dal successo organizzativo registrato in occasione della partita con l’Argentina.
Questa volta, a sfidare gli Azzurri nella città sabauda saranno i Wallabies due volte campioni del mondo, attualmente terza forza del ranking
internazionale IRB.
“Torino è una città dalla profonda cultura sportiva – ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi – che ha sempre risposto con
impareggiabile entusiasmo ai grandi eventi internazionali. Esperienze organizzative importanti e partecipazione sono nel DNA torinese e costituiranno
un importante valore aggiunto per la nostra struttura. I Giochi invernali del 2006 hanno rafforzato il legame tra questa magnifica città e lo sport
internazionale e, come Presidente della FIR, non posso che essere entusiasta all’idea di rivedere la nostra Nazionale allo Stadio Olimpico, un
impianto moderno e di alto livello, che ci permetterà di conservare gli standard qualitativi del 6 Nazioni. Il Piemonte – ha concluso il Presidente
Gavazzi – è una Regione che ha conosciuto, nell’ultimo decennio, un costante e significativo sviluppo del rugby e l’accordo con Torino vuole
essere, da parte nostra, un segnale forte per continuare a stimolare la crescita del nostro sport in una zona cruciale del Nord-Ovest”.
“Vorrei ringraziare la Federazione – ha sottolineato l’assessore allo Sport del Comune di Torino, Stefano Gallo – per aver creduto nuovamente
nella nostra città. Siamo contenti di essere stati scelti e entusiasti dell’idea di poter costruire insieme alla Federazione e alla Nazionale un
percorso comune che si snoderà di qui fino al 2015, anno in cui saremo la capitale europea dello sport”.
Prezzi dei biglietti e data d’apertura della prevendita per il Cariparma Test Match Italia v Australia saranno annunciati da FIR nei prossimi giorni
nella sezione Biglietteria, all’indirizzo ticket.federugby.it
Redazione