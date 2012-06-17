FIRA-AER. EUROPEI SEVEN FEMMINILI. L'ITALIA CEDE IL PLATE ALLA RUSSIA
di Redazione
17/06/2012
17.06.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 17 GIUGNO 2012 FIRA-AER EUROPEI SEVEN FEMMINILE. L'ITALIA CEDE ALLA RUSSIA IL "PLATE" PER 33-00 L’Itala del Seven Femminile cede alla forti russe la finale del Plate (33-00 IL FINALE) degli Europei Seven FIRA-AER, in programma a Ameland (Olanda). Nella seconda giornata dopo due spettacolari vittorie, le azzurre hanno centrato la finale del Plate dove affrontavano di nuovo la Russia dalle quali erano state sconfitte in apertura del torneo per 33-7. Invero nella mattinata, le ragazze del coach DI GIANDOMENICO hanno giocato contro la Francia la partita perfetta. Opposte alla cugine transalpine è venuta la vittoria per 12-5. I punti, tutti totalizzati nel primo tempo, sono arrivati grazie alla meta di Barattin trasformata dalla Schiavon e sul finire sempre la Schiavon schiacciava per il momentaneo 12-00. La ripresa ha visto la reazione delle francesi che è stata ben rintuzzata fino allo scadere quando la Francia riusciva a varcare la meta per il definitivo 12-5. Nel pomeriggio la partita contro la Ucraina valeva l’accesso alla finale del Plate e le azzurre sono state perfette. Hanno sfoderato una partita molto attenta e di grande reattività nella conquista dei palloni contesi. Al 2’ la meta della Furlan metteva in chiaro che le azzurre erano determinate ad arrivare fino in fondo. La ripresa registrava ancora una segnatura dell’Italia e sempre con la Furlan che era abile a sfuggire ad un placcaggio per volare fino alla meta. 10-00. Dopo solo 3 minuti veniva la segnatura per l’Ucraina con Blanutsa che centrava i pali anche per la trasformazione riapriva il match. L’Italia non cedeva e riusciva ad arrivare allo scadere con la vittoria in pugno. Nella finale del Plate le russe sono apparse più forti fisicamente e molto veloci. Nulla da recriminare in una partita che è stata subito in salita per le azzurre che già al 2’ avevano subito dalla Khamidova (3 mete per lei) la prima segnatura. “ Sono soddisfatto dell’andamento del Torneo analizza il coach Andrea Di Giandomenico- la sesta posizione è quella che ci meritiamo in questo momento. Tutto sommato sono orgoglioso della vittoria contro la Francia ma anche meno contento del pareggio contro la Svezia. Il Seven è una disciplina alla quale possiamo lavorarci a fine stagione e ci arriviamo dopo una intensa attività e le ragazze sono quelle che impegniamo nel Sei Nazioni. E’ un movimento in costante crescita dove tutti stanno mettendo sempre più attenzione. Se penso che era la nostra prima uscita della stagione nel settore Seven, ripeto non posso che essere soddisfatto del risultato”. FINALE PLATE RUSSIA – ITALIA 33-00 (12-00) Russia: Shemchuk (10 Risiet), Khamidova, Gottseva, Pedrova, Khaet, Mukhairiamova, Guzeva. All. Baranovskiy. Italia: Veronese (8 Barbanti), Barattin, Schiavon (13 Tedeschi), Molic (9 Este), Furlan (13 Magatti), Zublena, Ferrari. All. Di Giandomenico. Marcatori: 2 Mt Khamidova tr Mukhariamova, 5 Mt Guzeva; II° Tempo: 8 Mt Khamidova tr Mukhariamova, 12 Mt Khamidova tr Mukhariamova, 14 Mt Gottseva tr Mukhariamova,. Arbitro: Jales (Portogallo). SEMIFINALI CUP Inghilterra – Olanda 24-07 Francia – Spagna 5-14 SEMIFINALI PLATE Russia – Portogallo 36-00 Italia – Ucraina 10-7 SEMIFINALI BOWL Svezia – Moldavia 19-00 Svizzera – Germania 5-40 FINALI CUP Inghilterra – Spagna 21 - 10 FINALE PLATE Italia – Russia 00 - 33 FINALE BOWL Svezia – Germania 05 – 10 Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
