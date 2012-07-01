FIRA-AER GRAND PRIX SERIES DI MOSCA
di Redazione
01/07/2012
Roma, 1 LUGLIO 2012 FIRA-AER GRAND PRIX SERIES SEVEN TAPPA DI MOSCA. RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA L’Italia maschile chiude al decimo posto mentre quella femminile al dodicesimo nella seconda giornata del 7’s Grand Prix Series di Mosca. L’Italia maschile esce sconfitta dalla finale del Bowl per mano della Germania (24-17 il finale). Le ragazze, invece, perdono il match contro il Galles (19-14) che valeva il piazzamento per il undicesimo e dodicesimo posto. In mattinata gli azzurri del coach De Rossi fanno soffrire la Spagna ma perdono l’incontro per 21-19 e sono relegati a giocarsi il BOWL. Dopo la convincente vittoria contro la Georgia per 43-14 i nostri non riescono nel successo contro la Germania dalla quale sono sconfitti per 24-17. Le azzurre, invece, sono state battute in mattinata dalla Scozia nel tempo supplementare decretato poichè dopo i minuti regolari si era sul 17-17. La sconfitta ha portato le ragazze del coach Di Giandomenico a giocare la finalina per il 11-12 posto contro il Galles. La partita è stata molto equilibrata ma è stata vinta nel finale di tempo dalle gallesi che hanno chiuso lo score sul 19-14. FINALE BOWL MASCHILE ITALIA – GERMANIA 17-24 Italia: Bortolussi, Robertson, Sapuppo, Sepe, De Gaspari, De Jager, Berretti. All. De Rossi. Germania: Buckman, Hackl, Parkinson, Ranger, Menzel, Hilsenbeck, Himmer. All. Stevenson. Marcatori: 1 Mt Menzel tr Hilsenbeck, 3 Mt Hackl; 5 Mt Sepe tr Bortolussi; 6 Mt De Gaspari; 7 Mt Himmer; 9 Mt Sepe; 10 Mt Hackl tr Hilsenbeck. Arbitro: Tempest (Inghilterra) Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
ADIDAS NUOVO SPONSOR TECNICO DELLA FIR
Articolo Successivo
FIRA-AER GRAND PRIX SERIES DI MOSCA
Redazione