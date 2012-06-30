FIRA-AER GRAND PRIX SERIES DI MOSCA
30.06.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 30 GIUGNO 2012 FIRA-AER GRAND PRIX SERIES SEVEN TAPPA DI MOSCA. RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA Prima giornata del 7 Grand Prix Series, in programma a Mosca, riservato alla categoria maschile e femminile di rugby a sette. I ragazzi del coach Marco De Rossi, erano inseriti nella Poule B, con Portogallo, Spagna, Scozia, Francia e Germania. Quattro le partite giocate con tre sconfitte ed una vittoria. In apertura di mattinata gli azzurri hanno perduto contro il Portogallo per 38-14 e contro la Scozia per 31-7. Nel primo pomeriggio di Mosca successo contro la Germania (15-14) e sconfitta contro la Francia per 19-7. Domani ultimo incontro della Poule B (Spagna – Italia) per determinare gli accoppiamenti per la fase successiva. Le azzurre, invece, inserite nella poule C, con Olanda, Svizzera e Irlanda giocheranno domani la fase che vale per il piazzamento dal nono al sedicesimo posto. Il ruolino di marcia è stato di due sconfitte contro Irlanda (17-5) e Olanda (55-0) e di una vittoria contro la Svizzera 22-17, con mete di Molic, Furlan, Veronese e Zublena ed una trasformazione di Barattin). Azzurre sono eliminate dalle qualificazioni per i mondiali in programma nel 2013. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
