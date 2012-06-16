FIRA-EAR EUROPEI FEMMINILI SEVEN. I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA
16/06/2012
Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 16 GIUGNO 2012 FIRA-AER EUROPEI FEMMINILI SEVEN. PER L'ITALIA UNA VITTORIA, UN PAREGGIO E DUE SCONFITTE. Nelle gare della prima giornata, valide per Europei Seven FIRA-AER, in programma a Ameland (Olanda), le azzurre hanno riportato una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Nel match di apertura la Russia si è imposta per 26-07 (unica meta di Barattin con trasformazione della Schiavon). Riscatto, invece, nel secondo incontro che vedeva affrontare la Svizzera. Le azzurre si sono imposte per 26-7 grazie alle mete di Barattin (2 mete ed una trasformazione), Veronese e Barbanti, oltre a 2 trasformazioni di Schiavon. Nel pomeriggio le ragazze del coach Andrea DI GIANDOMENICO hanno affrontato rispettivamente Inghilterra, dalle quale sono state sconfitte per 27-00 e la Svezia con la quale hanno pareggiato per 0-0. Domenica, invece, alle ore 12.20 l’ultimo incontro della fase qualificazione. Fase qualificazione sabato 16 giugno 2012 Russia – Italia 26-07 Italia – Svizzera 26-07 Italia – Inghilterra 00 - 27 Italia – Svezia 00 - 00 Italia – Francia (domenica ore 12.20) Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
