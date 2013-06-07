FISCHIETTI ITALIANI IMPIEGATI NEL SEVEN'S GRAND PRIX DELLA FIRA-AER
di Redazione
07/06/2013
Scritto da: Mauro Dordolo Roma, 7 giugno 2013 FISCHIETTI ITALIANI IMPIEGATI NEL SEVEN'S GRAND PRIX DELLA FIRA-AER Parigi (Francia) - Il Board della FIRA-AER ha designato per questo fine settimana, 8 e 9 giugno 2013, ben quattro rappresentanti del settore arbitrale della FIR nel Torneo del Seven's Grand Prix Series che si disputerà a Lione (Francia), per gli uomini, e nel Torneo Internazionale di Praga (Repubblica Ceca) nell'ambito del Women Division "A" per le donne. Andrea SPADONI di Padova, che è stato membro dell'Accademia Arbitrale FIR di Tirrenia, impiegato in questa stagione sportiva nel Circuito IRB Seven's World Series in quattro tappe, con la direzione di una semifinale all'HSBC Seven's di Londra, avrà il compito di direttore di gara nel Torneo Seven's di Lione. Una manifestazione tra le più importanti del "Vecchio Continente" che si tiene ogni anno con la partecipazione delle migliori dodici nazionali europee. Quest'anno partecipano al Seven's di Lione, insieme all'Italia, la Francia, l'Inghilterra, il Portogallo, la Spagna, il Galles, la Russia, la Scozia, la Georgia, l'Ucraina, la Germania e la Romania. Il venticinquenne arbitro padovano avrà così la possibilità di affinare ulteriormente le proprie qualità e la propria esperienza in questa disciplina. Tutte le quarantadue partite previste dal programma si svolgeranno nel moderno stadio Matmut che funge da cornice a questo prestigioso evento. Insieme a SPADONI prenderà parte al Torneo di Lione Rossano FACCIOLI, Coordinatore del Gruppo Tecnico Arbitrale della Commissione Nazionale Arbitrale, che svolgerà le funzioni di Citing e Match Commissioner a garanzia che gli incontri si disputino nel rispetto del fair-play. La tappa di Praga in programma sempre l'8 e 9 giugno, riservata alle donne, vedrà la partecipazione come arbitro della toscana Barbara GUASTINI, una vera esperta della disciplina, che nello scorso fine settimana ha preso parte al torneo Seven's Femminile di Brive, dove è stata apprezzata per le sue direzioni di gara, reduce anche dalla finale scudetto del Campionato Italiano Femminile. L'appuntamento di Praga vedrà la presenza anche di Giulio De SANTIS, RDO della FIR, responsabile dell'Alto Livello Arbitrale, designato in questa tappa come Referee Manager, responsabile degli arbitri, e Match Commissioner del Torneo. Le nazionali che parteciperanno al Seven's di Praga, Women Division "A", saranno la Polonia, la Danimarca, la Repubblica Ceca, l'Austria, la Georgia, l'Ungheria, il Belgio, la Romania, la Croazia, la Moldova, la Svizzera e la Svezia. Designazioni importanti che fanno capire come sia apprezzato il lavoro portato avanti dal settore arbitrale della FIR anche a livello europeo. Commissione Nazionale Arbitri FIR Tel: +39 06452131.38 Fax: +39 0645213185 E-mail: [email protected] ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
