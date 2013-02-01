Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE] FRANCIA, SCELTO IL XV PER LA GARA CONTRO L'ITALIA

Redazione Avatar

di Redazione

01/02/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FRANCIA, SCELTO IL XV PER LA GARA CONTRO L'ITALIA
Marcoussis (Parigi) - Philippe Saint-Andrè, tecnico della Francia, ha annunciato stamane la formazione che domenica alle ore 16.00, allo Stadio
Olimpico di Roma, affronterà l’Italia nella prima giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013:
Francia: Huget; Fofana, Mermoz, Fritz, Fall; Michalak, Machenaud; Picamoles, Dusautoir, Ouedraogo; Maestri, Papé (cap); Mas, Szarzewski, Forestier
a disposizione: Kayser, Debaty, Ducalcon, Taofifenua, Chouly, Parra, Trinh-Duc, Bastareaud

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ITALIA-FRANCIA: ACCESSO STADIO OLIMPICO SABATO 2 FEBBRAIO

Articolo Successivo

[RUGBY NOTIZIE] RBS 6 NAZIONI, GLI AZZURRI INAUGURANO IL PUNTO LIS ALL'ADIDAS STORE DI VIA DEL CORSO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019