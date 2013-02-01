[RUGBY NOTIZIE] FRANCIA, SCELTO IL XV PER LA GARA CONTRO L'ITALIA
di Redazione
01/02/2013
FRANCIA, SCELTO IL XV PER LA GARA CONTRO L'ITALIA
Marcoussis (Parigi) - Philippe Saint-Andrè, tecnico della Francia, ha annunciato stamane la formazione che domenica alle ore 16.00, allo Stadio
Olimpico di Roma, affronterà l’Italia nella prima giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013:
Francia: Huget; Fofana, Mermoz, Fritz, Fall; Michalak, Machenaud; Picamoles, Dusautoir, Ouedraogo; Maestri, Papé (cap); Mas, Szarzewski, Forestier
a disposizione: Kayser, Debaty, Ducalcon, Taofifenua, Chouly, Parra, Trinh-Duc, Bastareaud
Redazione