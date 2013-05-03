[RUGBY NOTIZIE] GHIRALDINI E ZANNI I PRIMI ITALIANI NEL XV IDEALE DEL RABODIRECT PRO12
di Redazione
03/05/2013
[SAVE THE DATE] TOUR ESTIVO, I CONVOCATI VENERDI’ 10 MAGGIO
Cari colleghi,
vi informiamo che Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ufficializzerà la lista degli atleti convocati per prendere
parte al torneo estivo in Sudafrica dell’8-22 giugno nella giornata di venerdì 10 maggio.
L’elenco dei convocati e le dichiarazioni del CT in formato audio/video saranno disponibili via comunicato stampa e pubblicate online sul sito
internet ufficiale www.federugby.it
Calendario torneo estivo “Sudafrica 2013”
Sudafrica v Italia, Durban sabato 8 giugno
Italia v Samoa, Nelspruit sabato 15 giugno
Italia v Sudafrica/Samoa/Scozia, Pretoria sabato 22 giugno
L’Ufficio Stampa della FIR rimane a vostra disposizione per ogni necessità o chiarimento.
Cordiali saluti
