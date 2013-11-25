Home Senza categoria GIAMPIERO DE CARLI NUOVO ALLENATORE DEGLI AVANTI DELLA NAZIONALE

GIAMPIERO DE CARLI NUOVO ALLENATORE DEGLI AVANTI DELLA NAZIONALE

di Redazione 25/11/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

GIAMPIERO DE CARLI NUOVO ALLENATORE DEGLI AVANTI DELLA NAZIONALE



Roma – La Federazione Italiana Rugby informa di aver raggiunto un accordo con il sig. Giampiero De Carli che, a partire dalla stagione 2014/2015,

assumerà l’incarico di responsabile tecnico degli avanti della Squadra Nazionale.





Il tecnico romano, quarantatré anni, ricopre attualmente la stessa posizione presso l’USAP Perpignan, nel Top14 francese, dopo essere stato

assistente allenatore del Cammi Calvisano tra il 2006 ed il 2009 ed essere successivamente entrato a far parte dei quadri tecnici federali, lavorando

prima con l’Accademia zonale di Mogliano, in seguito con l’Accademia “Ivan Francescato” di Tirrenia e l’Italia U20 ed infine con l’Italia

“A”.





Nato nella Capitale il 17 marzo del 1970, cresciuto nella Rugby Roma la cui maglia ha vestito a più riprese nel corso della propria carriera

agonistica nei ruoli di pilone ed all’occorrenza di tallonatore, De Carli ha rappresentato l’Italia in trentadue occasioni nel corso della propria

carriera: indimenticabile, in particolare, la sua meta messa a segno contro la Scozia il 5 febbraio del 2000 allo Stadio Flaminio di Roma, marcatura

che diede la certezza della vittoria sugli highlanders nel match d’esordio italiano nel 6 Nazioni.





“Sono felice di poter intraprendere questa nuova avventura al servizio della Nazionale e di lavorare con un allenatore del calibro di Jacques Brunel

– ha commentato Giampiero De Carli – ma sino al termine della stagione in corso tutto il mio impegno sarà concentrato sul Perpignan, una Società

che mi ha dato molto ed a cui sarò sempre grato per le opportunità concesse”.





“De Carli è un tecnico di elevata competenza, ha già lavorato in Federazione, conosce l’ambiente della Nazionale ed ha riscosso consensi ed

ottenuto risultati in Italia ed all’estero. Con l’arrivo di Giampiero - ha dichiarato il Manager azzurro, Luigi Troiani – ci arricchiamo di una

pedina importante, che completa il nostro staff in vista della Rugby World Cup 2015 e potrà dare il proprio contributo in un’area del gioco che sta

subendo profonde mutazioni. Siamo entusiasti all’idea di farlo salire a bordo ma, per ora, ci limitiamo ad augurargli i migliori successi per i mesi

a venire con il suo Club”.





Il contratto di Giampiero De Carli decorrerà dal primo luglio 2014 ma la FIR sonderà la disponibilità di USAP Perpignan a rilasciare il tecnico

già al termine del Top14 2013/2014 (Finale in calendario il 31 maggio o il primo giugno) per permettergli di aggregarsi alla Squadra Nazionale in

vista del tour estivo 2014 nel Pacifico del Sud.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp