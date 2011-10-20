(RUGBY NOTIZIE) GIUDICE SPORTIVO, LE SANZIONI
20/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 20.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 20 ottobre 2011 GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE. LE DECISIONI ADOTTATE NELLA RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 2011 Il Giudice Sportivo della FIR, per le gare giocate lo scorso week end, non ha adottato alcun provvedimento a carico dei giocatori per i campionati Eccellenza, Serie A maschile e femminile. In merito al campionato di Serie B, invece, lâorgano giudicante ha sanzionato il giocatore del rugby Noceto Fabio Mancuso, con la squalifica di tre settimane per un placcaggio pericoloso. Nella stessa riunione il Giudice Sportivo, avendo rilevato che la societÃ Amatori Milano 2008 non si Ã¨ presentata alla gara programmata domenica 16 ottobre contro il VIIÂ° Rugby Torino, ha emesso il provvedimento di rinuncia alla gara e la perdita della stessa con il risultato di 20 a 0 in favore della SocietÃ VIIÂ° Rugby Torino, oltre alla penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica e con la MULTA di EURO â¬. 500.00 =(CINQUECENTO/00). Considerato, poi, che la societÃ Amatori Rugby Milano 2008 Ã¨ stata dichiarata rinunciataria a piÃ¹ di due gare e precisamente alle gare del 2 ottobre, 9 ottobre e 16 ottobre 2011, in applicazione dellâ art. 28/1 lett. F) del Reg. di Giustizia e tenuto conto del punto 10 lett. A della Circolare Informativa F.I.R. 2011/2012, Ã¨ stata punita con lâesclusione dal campionato Nazionale di Serie B e con la sanzione pecuniaria di EURO â¬. 1.500.00 =(MILLECINQUECENTO/00). PoichÃ© sono stati adottati due distinti provvedimenti, quello della rinuncia alla gara di domenica 16 ottobre 2011 e quello della esclusione dal campionato nazionale di Serie B, la classifica DEL SOLO GIRONE 1, verrÃ aggiornata a partire dalla prossima riunione del Giudice Sportivo Nazionale. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
