[RUGBY NOTIZIE] GLI AZZURRINI CHIUDONO AD AVEZZANO CONTRO L'IRLANDA: LA FORMAZIONE

di Redazione 14/03/2013

GLI AZZURRINI CHIUDONO AD AVEZZANO CONTRO L’IRLANDA: LA FORMAZIONE

DOMANI ALLO STADIO DEI MARSI DIRETTA RAI SPORT 1 A PARTIRE DALLE ORE 19

Avezzano (L’Aquila) – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani sera allo

Stadio dei Marsi di Avezzano (ore 19, diretta Rai Sport 1) affronta l’Irlanda nella quinta ed ultima giornata del 6 Nazioni di categoria.

Tre i cambi apportati rispetto alla gara esterna contro l’Inghilterra da Guidi, che insegue con i suoi Azzurrini il primo successo stagionale, con i

gradi di capitano che passano per l’ultima giornata dal flanker Salvetti, indisponibile per infortunio, all’estremo Angelo Esposito: capitan

Salvetti viene rimpiazzato in terza linea da Vittorio Marazzi, mentre le altre due modifiche vedono Andrea Bettin sostituire Giovanni Benvenuti come

primo centro e Marcello Violi prendere il posto di Simone Marinaro a mediano di mischia.

Questa la formazione dell’Italia per la partita di domani:

15 Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)* - capitano

14 David Michael ODIETE (Zebre Rugby)*

13 Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*

12 Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*

11 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*

10 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*

9 Marcello VIOLI (Crociati Rugby)*

8 Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)*

7 Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*

6 Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*

5 Michele ANDREOTTI (CammI Calvisano)

4 Alessio ZDRILICH (Cammi Calvisano)*

3 Tiziano PASQUALI (Leicester Tigers)

2 Alain MORICONI (UR Capitolina)*

1 Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*

a disposizione

16 Luca CONTI (L’Aquila Rugby)*

17 Cherif TRAORE (Rugby Viadana)*

18 Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)

19 Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*

20 Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*

21 Simone MARINARO (Fiamme Oro)*

22 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*

23 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

Irlanda: Leader; Sweetnam, Daly, Scannell, Scholes; Crosbie, McGrath;; Murphy, Van der Flier, Joyce; Donnan, McCarthy; Furniss, Andrew, Dooley

a disposizione: Byrne, Boland, Scott, Sexton, Timmins, Shanahan, Quinn, Panther

all. Ruddock

Classifica 6 Nazioni U20: Galles 8 punti; Inghilterra 6; Irlanda e Scozia 4; Francia 2; Italia 0







