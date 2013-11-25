Home Senza categoria GONZALO CANALE OPERATO OGGI A VILLA STUART: INTERVENTO RIUSCITO

GONZALO CANALE OPERATO OGGI A VILLA STUART: INTERVENTO RIUSCITO

di Redazione 25/11/2013

GONZALO CANALE OPERATO OGGI A VILLA STUART: INTERVENTO RIUSCITO



Roma – Il centro della Nazionale Italiana Rugby e dello Stade Rochelais Gonzalo Canale è stato sottoposto questa mattina presso la Casa di Cura

Villa Stuart di Roma ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura scomposta del piatto tibiale destro riportata sabato nel Cariparma

Test Match Italia v Argentina disputatosi allo Stadio Olimpico di Roma.



L’intervento, eseguito dal Prof. Attilio Rota e dalla sua equipe in coordinamento con il responsabile medico della Squadra Nazionale Prof. Vincenzo

Ieracitano ed il suo staff, è perfettamente riuscito.



E’ confermata l’assenza di danni al compartimento legamentoso della gamba destra.



Il giocatore resterà ricoverato a Roma per le prossime 72-96 ore, al termine delle quali verrà dimesso e potrà iniziare immediatamente la

rieducazione senza carico.



La prognosi per il recupero funzionale è di sei mesi circa.







