GONZALO CANALE OPERATO OGGI A VILLA STUART: INTERVENTO RIUSCITO

Redazione Avatar

di Redazione

25/11/2013

Roma – Il centro della Nazionale Italiana Rugby e dello Stade Rochelais Gonzalo Canale è stato sottoposto questa mattina presso la Casa di Cura
Villa Stuart di Roma ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura scomposta del piatto tibiale destro riportata sabato nel Cariparma
Test Match Italia v Argentina disputatosi allo Stadio Olimpico di Roma.

L’intervento, eseguito dal Prof. Attilio Rota e dalla sua equipe in coordinamento con il responsabile medico della Squadra Nazionale Prof. Vincenzo
Ieracitano ed il suo staff, è perfettamente riuscito.

E’ confermata l’assenza di danni al compartimento legamentoso della gamba destra.

Il giocatore resterà ricoverato a Roma per le prossime 72-96 ore, al termine delle quali verrà dimesso e potrà iniziare immediatamente la
rieducazione senza carico.

La prognosi per il recupero funzionale è di sei mesi circa.


