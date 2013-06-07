GRAND PRIX SERIES FEMMINILE: LE DODICI AZZURRE PER MARBELLA
di Redazione
07/06/2013
Roma, 7 giugno 2013 GRAND PRIX SERIES FEMMINILE: LE DODICI AZZURRE PER MARBELLA Roma - Si disputerà a Marbella (Spagna) nel week end del 15 e 16 giugno la tappa conclusiva del circuito femminile Grand Prix Series Fira-Aer che assegnerà alla prima classificata al termine delle due tappe, il Trofeo 2013. L'Italia, settima nella tappa di Brive (Francia, 1-2 giugno), è stata inserita nella poule B del torneo: avversarie nella fase di qualificazione Russia, Spagna, Olanda, Galles ed Ucraina. La Federazione Italian Rugby ha reso nota la lista delle dodici atlete selezionate per la tappa spagnola che si ritroveranno a Fiumicino (Roma) il prossimo 12 giugno (la partenza per la penisola iberica è prevista il 13 giugno). Di seguito le convocate Sara BARATTIN (Rugby Casale) Lucia CAMMARANO (Rugby Monza 1949) Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby) Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta) Manuela FURLAN (Benetton Treviso) Miriam KELLER (Umbria Ragazze) Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta) Michela SILLARI (Rugby Colorno) Sofia STEFAN (Valsugana Padova) Claudia TEDESCHI (Red&Blu Rugby) Maria Diletta VERONESE (Valsugana Padova) Cecilia ZUBLENA (Sassenage Isere) Gran Prix Series 2013 – 2° tappa Marbella (SPA), 15/16 giugno 2013 Così l'Italia nel girone di qualificazione 15.06.2013 Spagna – Italia Italia – Ucraina Russia – Italia Italia – Galles 16.06.2013 Olanda – Italia
