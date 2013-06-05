HEINEKEN CUP, I GIRONI 2013/14: BENETTON CON ULSTER, TIGERS E MONTPELLIER
di Redazione
05/06/2013
HEINEKEN CUP, I GIRONI 2013/14: BENETTON CON ULSTER, TIGERS E MONTPELLIER
ZEBRE RUGBY NELLA POOL 3 CON TOLOSA, SARACENS E GLI IRLANDESI DEL CONNACHT
Dublino (Irlanda) - Si è svolto questo pomeriggio, all’Aviva Stadium di Dublino, il sorteggio dei Gironi dell’Heineken Cup 2013/2014, la massima
competizione europea per Club che vedrà nuovamente ai nastri di partenza la Benetton Treviso e le Zebre Rugby.
I biancoverdi, reduci dal settimo posto in RaboDirect Pro12, sono stati sorteggiati nella Pool 5 con i nord-irlandesi dell’Ulster, i Leicester
Tigers inglesi ed i francesi del Montpellier mentre le Zebre, nella Pool 3, trovano la corazzata francese dello Stade Toulousain, i Saracens inglesi e
gli irlandesi del Connacht.
La formula è la stessa della passata stagione, con partite di andata e ritorno tra le componenti di ogni Pool e qualificazione ai quarti di finale
per le prime classificate e le due migliori seconde.
Pool 1: Leinster (Irl), Northampton Saints (Eng), Ospreys (Wal), Castres (Fra)
Pool 2: Toulon RC (Fra, Campione in carica), Cardiff Blues (Wal), Glasgow Warriors (Sco), Exeter Chiefs (Eng)
Pool 3: Toulouse (Fra), Saracens (Eng), Connacht (Irl), Zebre Rugby
Pool 4: Clermont-Auvergne (Fra), Harlequins (Eng), Scarlets (Wal), Racing Metro (Fra)
Pool 5: Ulster (Irl), Leicester Tigers (Eng), Montpellier (Fra), Benetton Treviso
Pool 6: Munster (Irl), Perpignan (Fra), Edinburgh (Sco), Gloucester (Eng)
Nota: Reazioni dei giocatori della Nazionale Italiana Rugby impegnati nell’Heineken Cup con Benetton Treviso e Zebre Rugby sull’account Twitter
della FIR (@Federugby) e sulla speciale lista dedicata agli Azzurri (https://twitter.com/Federugby/azzurri)
