Home Senza categoria HEINEKEN CUP, LE DATE DEI PRIMI QUATTRO TURNI 2013/2014

HEINEKEN CUP, LE DATE DEI PRIMI QUATTRO TURNI 2013/2014

di Redazione 22/07/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il Benetton Treviso e le Zebre Rugby si apprestano ad iniziare la loro stagione di Heineken Cup con due sfide impegnative contro le quotatissime

squadre francesi.



Nell’incontro inaugurale, il Benetton Treviso sabato 12 ottobre ospiterà allo stadio di Monigo il Montpellier - che la scorsa stagione si

qualificò per la fase ad eliminazione diretta della competizione di rugby per club più impegnativa al mondo - mentre le Zebre se la vedranno con il

Toulouse.



La missione delle Zebre è resa ancora più impegnativa dal fatto che la squadra italiana incontrerà i quattro volte vincitori della Heineken Cup in

trasferta, allo Stade Ernest Wallon venerdì 11 ottobre.



Gli inglesi Saracens e gli irlandesi del Connacht Rugby completano la lista degli avversari delle Zebre nel girone 3. Nel girone 5, il Benetton

Treviso se la vedrà anche con i Leicester Tigers e l’Ulster Rugby.



Fare click qui per vedere il calendario della Heineken Cup 2013/14



Fare click qui per una versione animata del calendario della Heineken Cup



L’ERC, organizzatrice del torneo, ha annunciato oggi (lunedì 22 luglio 2013) il calendario, le date, gli orari dei calci di inizio e le dirette

televisive delle prime quattro giornate di Heineken Cup 2013/14.



I campioni in carica del Toulon, con il nuovo acquisto Martin Castrogiovanni, inizieranno a difendere il titolo in casa allo Stade Félix Mayol contro

i Glasgow Warriors domenica 13 ottobre.



I Saracens sfideranno il Toulouse venerdì 18 ottobre al Wembley Stadium di Londra, imponente con i suoi 90.000 posti a sedere, in un incontro che si

prospetta tra i più interessanti.



Nel girone 5, i campioni inglesi Leicester Tigers inizieranno la loro stagione con quella che si preannuncia come una sfida molto combattuta contro

l’Ulster Rugby a Ravenhill venerdì 11 ottobre, mentre il Leinster Rugby, vincitore della scorsa Amlin Challenge Cup, affronterà gli Ospreys nella

prima giornata sabato 12 ottobre al Liberty Stadium.



I Cardiff Blues daranno vita al primo incontro su terreno artificiale quando ospiteranno il Toulon all’Arms Park di Cardiff – sede della finale

dell’Amlin Challenge Cup 2014 – nella seconda giornata, sabato 19 ottobre, seguiti dai Saracens che, nel corso della quarta giornata,

affronteranno le Zebre sulla superficie sintetica dell’Allianz Park sabato 14 dicembre.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp