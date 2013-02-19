[RUGBY NOTIZIE] HOWLEY, CT DEL GALLES: &quot;CONTRO L'ITALIA CON LO STESSO SPIRITO DI PARIGI&quot;

[RUGBY NOTIZIE] HOWLEY, CT DEL GALLES: "CONTRO L'ITALIA CON LO STESSO SPIRITO DI PARIGI"
di Redazione
19/02/2013
HOWLEY, CT DEL GALLES: "CONTRO L'ITALIA CON LO STESSO SPIRITO DI PARIGI"
Cardiff (Galles) – Il CT ad interim del Galles Rob Howley ha confermato oggi in conferenza stampa che sabato 23 febbraio (ore 15.30, diretta Sky
Sport 2 e differita La7) sarà la stessa squadra che ha espugnato lo Stade de France a scendere in campo all’Olimpico di Roma contro l’Italia
nella terza giornata dell’RBS 6 Nazioni.
“Avevamo già detto che avremmo premiato la squadra che ha battuto la Francia confermando loro la piena fiducia per la trasferta di questo fine
settimana” ha detto Howley. “La squadra è in forma, pronta, ed abbiamo inserito in panchina Warburton e Alun Wyn Jones che hanno recuperato dagli
infortuni e potranno dare molto alla squadra”.
“In Francia i giocatori hanno mostrato grande determinazione in campo e ne avremo bisogno nuovamente a Roma, l’Italia ha già dimostrato in questo
Torneo di cosa può essere capace e noi sappiamo quale sfida ci attende sabato”.
Questa la formazione del Galles, mentre l’annuncio del XV italiano è previsto per le ore 14.00 di giovedì:
Galles: Leigh Halfpenny; Alex Cuthbert, Jonathan Davies, Jamie Roberts, George North; Dan Biggar, Mike Phillips; Toby Faletau, Justin Tipuric, Ryan
Jones (cap); Ian Evans, Andrew Coombs; Adam Jones, Richard Hibbard, Gethin Jenkins
a disposizione: Ken Owens, Paul James, Craig Mitchell, Alun Wyn Jones, Sam Warburton, Lloyd Williams, James Hook, Scott Williams
Cardiff (Galles) – Il CT ad interim del Galles Rob Howley ha confermato oggi in conferenza stampa che sabato 23 febbraio (ore 15.30, diretta Sky
Sport 2 e differita La7) sarà la stessa squadra che ha espugnato lo Stade de France a scendere in campo all’Olimpico di Roma contro l’Italia
nella terza giornata dell’RBS 6 Nazioni.
“Avevamo già detto che avremmo premiato la squadra che ha battuto la Francia confermando loro la piena fiducia per la trasferta di questo fine
settimana” ha detto Howley. “La squadra è in forma, pronta, ed abbiamo inserito in panchina Warburton e Alun Wyn Jones che hanno recuperato dagli
infortuni e potranno dare molto alla squadra”.
“In Francia i giocatori hanno mostrato grande determinazione in campo e ne avremo bisogno nuovamente a Roma, l’Italia ha già dimostrato in questo
Torneo di cosa può essere capace e noi sappiamo quale sfida ci attende sabato”.
Questa la formazione del Galles, mentre l’annuncio del XV italiano è previsto per le ore 14.00 di giovedì:
Galles: Leigh Halfpenny; Alex Cuthbert, Jonathan Davies, Jamie Roberts, George North; Dan Biggar, Mike Phillips; Toby Faletau, Justin Tipuric, Ryan
Jones (cap); Ian Evans, Andrew Coombs; Adam Jones, Richard Hibbard, Gethin Jenkins
a disposizione: Ken Owens, Paul James, Craig Mitchell, Alun Wyn Jones, Sam Warburton, Lloyd Williams, James Hook, Scott Williams
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE/MULTIMEDIA] ZANNI: "RIPARTIAMO DALLA VOGLIA DI GIOCARE MOSTRATA ANCHE IN SCOZIA"
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XVI TURNO
Redazione