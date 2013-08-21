I MIGLIORI ARBITRI ITALIANI IN RITIRO A ROMA DAL 22 AGOSTO
I MIGLIORI ARBITRI ITALIANI IN RITIRO A ROMA DAL 22 AGOSTO Roma - Per preparare al meglio la nuova stagione sportiva da domani, 22 agosto, e fino a domenica, 25 agosto, si raduneranno a Roma, nel centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" dell'Acqua Acetosa, i direttori di gara che dirigeranno gli incontri del Campionato Nazionale di Eccellenza e di Serie "A". Oltre ad un lavoro in aula ed in campo, nel quale saranno esaminate le problematicità emerse nella scorsa stagione sportiva, una particolare attenzione sarà riservata alla gestione della mischia con i nuovi tempi d'ingaggio, sono previsti anche test fisici ed un questionario di regolamento in italiano ed inglese. Il corso, presieduto dal nuovo presidente della Commissione Nazionale Arbitri Maurizio Vancini e con la presenza di tutti i consiglieri della C.N.Ar. (Pietro Riccardo Bono, Mario Borgato, Salvatore De Falco, Stefano Mancini e Giovanni Morandin), avrà come istruttore il responsabile dell'Alto Livello Arbitrale e coordinatore del Gruppo Tecnico Arbitrale Giulio De Santis che istruirà i 38 migliori fischietti del rugby italiano. Interverranno alla quattro giorni di lavori, come relatori, il Coordinatore Tecnico Federale della FIR, prof. Francesco Ascione, il responsabile della Commissione Medica Federale, dott. Vincenzo Ieracitano, i componenti dell'ufficio del Giudice Sportivo Nazionale, guidato dall'avv. Michele Carlotto, ed il responsabile degli arbitri europei (Referee Manager dell'ERC) l'irlandese Donal Courtney. Un ritiro pre-campionato molto intenso, che permetterà ai direttori di gara italiani di farsi trovare pronti e scattanti per l'inizio della stagione sportiva che si aprirà in campo internazionale, con la RaboDirect Pro12, il 6 settembre ed il 21 settembre con gli incontri della prima giornata del Campionato Nazionale di Eccellenza. Commissione Nazionale Arbitri FIR Tel: +39 06452131.38 Fax: +39 0645213185 E-mail: [email protected] ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
