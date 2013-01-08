[RUGBY NOTIZIE] &quot;IL 6 NAZIONI. ALL'OLIMPICO&quot;: LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RBS 6 NAZIONI 2013

“IL 6 NAZIONI. ALL’OLIMPICO.”

LANCIATA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RBS 6 NAZIONI 2013

Roma – “Il 6 Nazioni. All’Olimpico” è il claim scelto da FIR per la campagna di comunicazione e promozione dell’RBS 6 Nazioni 2013: un

messaggio sintetico ed incisivo, che evidenzia sia l’importanza di un Torneo ormai entrato saldamente a far parte dell’immaginario sportivo

nazionale e capitolino, sia la conferma di una sede prestigiosa come quella dello Stadio Olimpico, divenuto nel 2012 la nuova casa dell’Italrugby e

capace, con le proprie infrastrutture e con lo straordinario contesto del Parco del Foro Italico, di rappresentare un significativo valore aggiunto

per il Torneo.

L’immagine di campagna – sviluppata ancora una volta da Irida Produzioni che, dal 6 Nazioni 2012, collabora con la Federazione nello sviluppo dei

progetti di comunicazione – ritrae uno degli atleti tra i più amati dal grande pubblico, il pilone Andrea Lo Cicero che avanza palla in mano

sostenuto dai compagni sullo sfondo: un’immagine dinamica, che sottolinea la volontà dell’Italia di continuare a progredire ed a regalare

emozioni al pubblico dell’Olimpico e che rappresenta al tempo stesso un tributo al secondo atleta più presente nella storia della Nazionale.

La campagna istituzionale dell’RBS 6 Nazioni sarà presente, da domani, su tutti i supporti di comunicazione prodotti da FIR per promuovere il

Torneo che scatterà il 3 febbraio all’Olimpico con il derby latino con la Francia che mette in palio il Trofeo Garibaldi tornato l’anno scorso

nelle mani dei coqs vice campioni del mondo dopo la vittoria degli Azzurri nel 2011 al Flaminio.

Gli altri due incontri interni dell’RBS 6 Nazioni 2013 vedranno l’Italia affrontare all’Olimpico il Galles campione in carica il 23 febbraio

nella terza giornata e l’Irlanda il 16 marzo nel turno conclusivo del Torneo.

Tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti e sulla biglietteria singola sono disponibili nell’area biglietteria del sito internet FIR,

ticket.federugby.it



