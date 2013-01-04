[RUGBY NOTIZIE] IL 6 NAZIONI SBARCA NEL CENTRO DI ROMA, FLASH MOB A PIAZZA DEL POPOLO E VIA DEI FORI IMPERIALI

IL 6 NAZIONI SBARCA NEL CENTRO DI ROMA NEL FINE SETTIMANA

FLASH MOB A PIAZZA DEL POPOLO ED IN VIA DEI FORI IMPERIALI IL 5 E 6 GENNAIO

Roma – Coinvolgere sempre più la città ad un mese dal calcio d’inizio di Italia – Francia del 3 febbraio, turno inaugurale dell’RBS 6

Nazioni 2013, regalando al pubblico della Capitale un inatteso antipasto del Torneo in alcuni dei luoghi più celebri al mondo: sabato 5 gennaio, in

pieno pomeriggio, Piazza del Popolo diventerà teatro di un “rugbymob” organizzato dalla FIR con il coinvolgimento dei giovani dell’Under 23

della Mantovani Lazio, chiamati ad indossare per un pomeriggio la maglia della Nazionale.

I giocatori faranno la propria comparsa tra i passanti impegnati nello shopping del fine settimana, improvvisando mischie, rimesse laterali ed azioni

da gioco offrendo un’inedita anteprima, per la città di Roma, di quanto avverrà il 3 febbraio nell’impareggiabile cornice dello Stadio Olimpico

contro la Francia, invitando al tempo stesso la folla a provare alcuni dei movimenti fondamentali del rugby per aumentare il l’interazione con

appassionati e semplici curiosi di tutte le età.

Una scena che si ripeterà meno di ventiquattro ore più tardi, la mattina della Befana, all’ombra del Colosseo con un secondo flash-mob che

prenderà vita in mattinata lungo Via dei Fori Imperiali, portando il rugby e la maglia della Nazionale in mezzo alle famiglie a passeggio in una

delle vie simbolo di Roma.

A meno di un mese e con oltre centomila biglietti già staccati per le tre gare interne, i rugby mob nel centro di Roma sono la prima di una serie di

iniziative di comunicazione orientate a consolidare sempre più il rapporto tra la Capitale ed uno degli appuntamenti sportivi più importanti del

panorama internazionale.

Biglietti ed abbonamenti per le tre gare interne della Nazionale nell’RBS 6 Nazioni 2013 sono acquistabili sul sito di LIS (www.listicket.it), nelle

ricevitorie abilitate LIS e tramite il Call Center 892.982. Ulteriori informazioni sulla pagina ufficiale della biglietteria FIR, ticket.federugby.it

Nota per le redazioni

Immagini di libero utilizzo del flash mob saranno disponibili nella serata di sabato 5 gennaio tramite l’Ufficio Stampa FIR.



